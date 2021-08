ขั้นเทพ! สามกีบยังแพ้ ขนมเปี๊ยะ “ป๋าเทพ” ออเดอร์ล้นทะลัก “ไฮโซลูกนัท” ต้าน ม.112 “เต้น” นำ 3 นิ้วเต็มตัว

อานิสงส์ คิดดีต่อบ้านเมือง ขนมเปี๊ยะ “ป๋าเทพ” ยอดอุดหนุนพุ่งกระฉูด แถมคอมเมนต์ชมเพียบ คนรัก 3 สถาบันต้องมีที่ยืน “ไฮโซลูกนัท” โผล่คาร์ม็อบ ตัดขาดครอบครัว ร่วมยกเลิก ม.112 “เต้น” เต็มตัว ผู้นำคนใหม่ม็อบ 3 นิ้ว?น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (1 ส.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH ประเด็นต่อเนื่องที่หลายคนเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด “ป๋าเทพ โพธิ์งาม” Call out จวกยับคนรุ่นใหม่โดยระบุว่า จากกรณีที่ ป๋าเทพ โพธิ์งาม ออกมา Call out วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาล และพูดถึงม็อบเด็กรุ่นใหม่ จนต่อมา ป๋าเทพ ถูกทัวร์ลงอย่างหนักแต่ขณะเดียวกัน ก็ยังมีคอมเมนต์มากมายในโซเชียล เข้ามาสนับสนุนป๋าเทพ และจะอุดหนุนขนมเปี๊ยะที่ป๋าเทพทำ เนื่องจากมองว่า กลุ่มสามกีบก็ทำได้เพียงแต่เข้ามาด่าทอ มาปั่นป่วน บอกจะแบนคนนี้ คนนั้น แต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จ เพราะคนที่ชื่นชอบ ก็มีเงินอุดหนุนอยู่ดีและล่าสุดในเพจ “ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ” ได้ออกมาโพสต์ว่า “ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ” ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่เข้ามาให้กำลังใจป๋าและอุดหนุนขนมนะครับ ตอนนี้แอดมินกำลังรีบทยอยตอบกลับข้อความอินบ็อกซ์ตามคิวครับ ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยครับ (ปล.ได้รับขนมเปี๊ยะทุกท่านแน่นอนครับ) ขอให้ทุกๆ ท่าน มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโควิดทุกท่านครับ ขอบพระคุณครับ”นอกจากนี้ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กด้วยว่า อุดหนุนขนมเปี๊ยะป๋าเทพกัน..นะจ๊ะพี่น้อง @บ้านโป่งทำให้มีคอมเมนต์จำนวนมาก ที่เข้ามาอุดหนุนซื้อขนมเปี๊ยะ และบอกว่า ขอให้ป๋ารวยๆ จะมาร่ำรวยได้เงินหลายล้านตอนแก่ก็ไม่เป็นไร และยังพบว่ายอดจองขนมมีคนรอจำนวนมาก และหลายคนก็สั่งทีละเป็นสิบกล่อง เรียกว่าแชตแทบแตก เนื่องจากหลายคนบอกว่า รอป๋าตอบข้อความอยู่นะ พร้อมโอนเลย นอกจากนี้ ยังมีคนชื่นชมด้วยว่า พร้อมอุดหนุนและสนับสนุนป๋าเทพ คนที่รัก 3 สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องมีที่ยืนในสังคมอย่างไรก็ตาม ถ้าใครติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะพบว่า ก่อนหน้านี้ มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อรองรับออเดอร์ที่มากมายล้นหลามมาแล้ว รวมทั้งมีการระบุว่า ยอดขายจากหลัก 2-3 ร้อย เพิ่มขึ้นเป็นแสนขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังเกาะติดเรื่อง “ไฮโซลูกนัท” ซึ่งก่อนหน้านี้ ประกาศยอมตัดขาดครอบครัวที่ไม่ให้แตะสถาบันฯ วันนี้โผล่คาร์ม็อบตามนัด ทั้งแสดงออกชัดเจนให้ยกเลิก ม.112เนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากที่ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ “ลูกนัท” ทายาทนักธุรกิจบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศชัดเจนว่า เตรียมตัวเข้าร่วมการชุมนุมคาร์ม็อบ ในวันที่ 1 ส.ค. 64และก่อนหน้านี้ มีข่าวว่า ครอบครัวพร้อมตัดขาด หากไม่เลิกแตะต้องสถาบันฯอีกทั้ง ทางด้านของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ก็ได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวข้องกรณีทายาทอดีตผู้บริหารแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งระบุชัดเจนว่า บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า โนเบิล เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีเจตนารมณ์ในการดำรงความเป็นกลางต่อการแสดงความคิดเห็นล่าสุด วันนี้ “ไฮโซลูกนัท” ก็ได้โผล่ร่วมการชุมนุมคาร์ม็อบ โดยใช้รถส่วนตัวสีดำ ที่ติดสติกเกอร์ ยกเลิก 112 ข้างรถ ซึ่งเป็นการบอกชัดเจนว่า ยอมตัดขาดจากครอบครัว ตามที่เคยนำเสนอไป เพราะไม่เอากฎหมาย ที่ปกป้องสถาบันฯ ใช่หรือไม่!?สำหรับ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย เป็นลูกชายคนโตของ นายกิตติ ธนากิจอำนวย ประธานกิตติคุณ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับ นางอมรพิมล ธนากิจอำนวย ลูกสาวคนกลาง นายอำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง และยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคน คือ น.ส.ณัชชา ธนากิจอำนวย หรือ ชาช่า Marketing & PR Executive ของโนเบิล นอกจากนี้ ยังมีศักดิ์เป็นหลาน นายถกลเกียรติ วีรวรรณ หรือ คุณหนูบอย ผู้กำกับละครเวทีชื่อดัง และเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ลูกชายคนสุดท้องของ นายอำนวย วีรวรรณ ซึ่งสมรสกับภรรยา คือ นางกณิการ์ วีรวรรณ หรือ คุณปริมที่ผ่านมา นายธนัตถ์ เคยสร้างความฮือฮาแก่วงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยการนำรถเฟอร์รารีลงสนามแข่ง กระทั่งครั้งหนึ่งลงมาเคลื่อนไหวกับกลุ่ม กปปส. โดยได้รับการชักชวนจาก นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ และ น.ส.ธีราภา พร้อมพันธุ์ ลูกสาวของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เข้ามาเป็นอาสาสมัครหลังเวที ตั้งแต่เวทีต่อต้านนิรโทษกรรมที่สถานีรถไฟสามเสน เมื่อ 31 ต.ค. 2556 กระทั่งกลายเป็นผู้ปราศรัยและทีมงานเวที กปปส.เคยสร้างวีรกรรมเป่านกหวีดไล่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.คลัง ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สโมสรโปโลคลับ เพราะช่วงนั้นชาวนาฆ่าตัวตายจากโครงการรับจำนำข้าว แต่กลับเตะบอลสบายใจเฉิบในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 นายธนัตถ์ ลงสมัคร ส.ส.กทม. เขต 15 พรรคประชาธิปัตย์ ในนามกลุ่มนิวเดม (NEW DEM) ซึ่งในกลุ่มมี นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม หลานชาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ หรือ หมอเอ้ก แต่นายธนัตถ์แพ้ให้กับ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ ที่ย้ายค่ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ภายหลังขอยุติบทบาททางการเมือง หลังที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ มีมติสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่างจากแนวคิดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เสนอแนวคิดฝ่ายค้านอิสระ ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ และระบอบทักษิณที่น่าสนใจไม่แพ้กัน จากการจัดคาร์ม็อบครั้งนี้ มี “เต้น” ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. หรือ แกนนำคนเสื้อแดง เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ ที่บริเวณแยกราชประสงค์ ก่อนเริ่มกิจกรรมคาร์ม็อบ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ แกนนำกลุ่มวีโว่ ได้นำสติกเกอร์ “ไล่ประยุทธ์” ที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. ฝากมาให้แจก ก่อนเริ่มกิจกรรมจากนั้น นายณัฐวุฒิ นำมวลชนจักรยานยนต์และรถยนต์ราว 1,000 คัน บีบแตรลั่นถนนราชประสงค์ ก่อนมุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีฯ เพื่อเข้าร่วมกับขบวนม็อบของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ที่บริเวณสมบัติทัวร์ ขณะที่อีกฝากแกนนำคณะราษฎร นำโดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำราษฎร และ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน นำรถขยายเสียง พร้อมมวลชนจำนวนหนึ่งเข้าร่วมก่อนเคลื่อนขบวนไปถนนวิภาวดี-รังสิต เช่นกันทั้งนี้ ส่งผลให้การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ติดขัดเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ขอบคุณภาพ-ข่าว จากแนวหน้า)แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ อยู่ที่การเคลื่อนไหวคาร์ม็อบ ที่มี “เต้น” ณัฐวุฒิ เข้าร่วม และถ้าย้อนกลับไป ก่อนที่ “ตู่-จตุพร พรหมพันธุ์” ประธาน นปช. จะนำม็อบ “ไทยไม่ทน” ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จตุพร เคยประกาศเอาไว้ว่า เขาพร้อมลาออกจาก ประธาน นปช. และยกตำแหน่งประธานให้ หาก “เต้น” จะเข้าร่วมเป็นผู้นำม็อบ 3 นิ้ว ในทำนองว่า หากต้องการนำองค์กรเข้าร่วมด้วย ส่วนเขาประกาศนำม็อบ “ไทยไม่ทน” เป็นการส่วนตัวครั้งนั้น สร้างความสับสนให้กับผู้คนอยู่ไม่น้อยว่า เกิดอะไรขึ้น หรือ ว่า คู่หู “ตู่-เต้น” แยกทางเดินกันแล้ว? นอกจากนั้น ถ้าดูจากท่าทีของทั้งสองคน ก็ชัดเจนอยู่ไม่น้อย ว่า ทางเลือกของทั้งสองคืออะไร เพราะ “ตู่” ประกาศไม่แตะต้องสถาบันฯ ขณะ “เต้น” ชื่นชม และสนับสนุนม็อบ 3 นิ้ว พร้อมเปิดกว้างที่จะเป็น “ผู้นำ” หากถึงวันเวลาที่เหมาะสมแล้ววันนี้ วันที่ “ตู่” ต้องไปรับใช้หนี้กรรมในคุก เขาได้ฝาก “ม็อบไทยไม่ทน” เอาไว้กับ “สมบัติ” หรือ บก.ลายจุด ซึ่งยึดแนวทางใช้ คาร์ม็อบ การเคลื่อนไหว ปรากฏว่า “เต้น” ที่เลือกจะนำ 3 นิ้วมากกว่า โคจรมาพบกัน และร่วมกันสั่นสะเทือน “ประยุทธ์” อย่างเป็นปรากฏการณ์จนทำให้เห็นยุทธวิธี แยกกันเดิน ร่วมกันตี ชัดเจนขึ้น และเห็นเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง อย่างชัดแจ้งเช่นกัน คือ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นทางผ่านบันไดขั้นแรก ที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายขั้นต่อๆ ไป จึงเกิดการรวมพลัง ระหว่าง กลุ่ม 3 นิ้วที่ทะลุเพดาน “ปฏิรูปสถาบัน” เอาไว้แล้ว รอก็แต่ขั้นแตกหักเท่านั้น? และกลุ่มขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ออกจากตำแหน่ง เพื่อง่ายที่จะก้าวไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อขจัด องคาพยพ คสช.ให้หมดไป...ส่วน “อีแอบ” เป็นใคร ก็ต้องถามว่า ใครได้ประโยชน์ และคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้ เป็นคนของใคร อย่าลืม “3 นิ้ว-ตู่-เต้น” ล้วนมีเจ้าของ? คิดดูสู้เพื่อ “ประชาชน” จริงหรือไม่?