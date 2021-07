"ไฮโซลูกนัท" เผยตัดขาดกับครอบครัว หลังถูกปรามแตะ ม.112 ประกาศร่วมคาร์ม็อบไล่บิ๊กตู่

วันนี้ (29 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือไฮโซลูกนัท โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay โพสต์อินโฟกราฟฟิกของ The Politics รายการของมติชนออนไลน์ ที่เชิญชวนให้เข้าร่วมชุมนุมกับนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ที่ประกาศว่าจะจัดการชุมนุมคาร์ม็อบในวันที่ 1 ส.ค. เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมข้อความระบุว่า "แล้วพบกัน! รถผม สีดำ ทะเบียน 8800 นะจ้ะ"ก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "คนในครอบครัวคนหนึ่ง ขอให้ผมตัดขาดตัวเองออกจากครอบครัว ถ้าไม่ยอมเลิกแตะ ม.112 น่าเสียดายที่จริง ๆ พอมีหลักการ compromise ที่ถูกแนะนำโดยอาจารย์ที่เคารพของผมท่านหนึ่งว่า เราอาจจะไม่ต้องเดินหน้ายกเลิก ม.112 ทันที แต่ให้แก้ไขโทษ ให้ punishment befit the crime (การลงโทษที่เหมาะสมกับการก่ออาชญากรรม) เช่น ให้เป็นโทษปรับทางแพ่งเพียงอย่างเดียว แต่สุดท้ายแล้วสมาชิกครอบครัวไม่ยอมรับหลักการ compromise (ประนีประนอม) ใด ๆ เลย ดังนั้นในเมื่อเราไม่สามารถ compromise กันอย่างที่ว่า และเราคงไม่สามารถละทิ้งอุดมการณ์ เพื่อแลกกับข้อเสนอที่จะให้เงินมากมายให้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ แบบสบาย ๆ ได้ จึงขอยืนหยัดต่อสู้ข้างประชาชนและประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบครับ #เผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญ #III"อีกข้อความหนึ่ง ระบุว่า "เสียดายที่หลักการ compromise (ประนีประนอม) ที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจคนรุ่นเก่าได้เลย จนมาถึงจุดแตกหัก ในเมื่อเราพยายามที่จะ compromise ถึงที่สุดแล้ว จึงขอแสดงออกไว้ ณ ที่นี้ว่า เราพยายามที่สุดแล้วแต่เขาไม่ยอมขยับแม้แต่น้อย จึงต้องขอตัดขาดแยกทางกันจากนี้เป็นต้นไป #แก้ไขหรือยกเลิกม112 #เปลี่ยนรัฐธรรมนูญ #เผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญ"นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนโปร์ไฟล์เป็นรูป III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ม็อบราษฎรด้วยสำหรับนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย เป็นลูกชายคนโตของนายกิตติ ธนากิจอำนวย ประธานกิตติคุณ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับนางอมรพิมล ธนากิจอำนวย ลูกสาวคนกลางนายอำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง และยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคน คือ น.ส.ณัชชา ธนากิจอำนวย หรือชาช่า Marketing & PR Executive ของโนเบิล นอกจากนี้ ยังมีศักดิ์เป็นหลานนายถกลเกียรติ วีรวรรณ หรือคุณหนูบอย ผู้กำกับละครเวทีชื่อดัง และเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ลูกชายคนสุดท้องของนายอำนวย วีรวรรณ ซึ่งสมรสกับภรรยา คือ นางกณิการ์ วีรวรรณ หรือคุณปริมที่ผ่านมา นายธนัตถ์เคยสร้างความฮือฮาแก่วงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยการนำรถเฟอร์รารีลงสนามแข่ง กระทั่งครั้งหนึ่งลงมาเคลื่อนไหวกับกลุ่ม กปปส. โดยได้รับการชักชวนจากนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ และ น.ส.ธีราภา พร้อมพันธุ์ ลูกสาวของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เข้ามาเป็นอาสาสมัครหลังเวที ตั้งแต่เวทีต่อต้านนิรโทษกรรมที่สถานีรถไฟสามเสน เมื่อ 31 ต.ค. 2556 กระทั่งกลายเป็นผู้ปราศรัยและทีมงานเวที กปปส. เคยสร้างวีรกรรมเป่านกหวีดไล่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.คลังในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สโมสรโปโลคลับ เพราะช่วงนั้นชาวนาฆ่าตัวตายจากโครงการรับจำนำข้าว แต่กลับเตะบอลสบายใจเฉิบในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 นายธนัตถ์ลงสมัคร ส.ส.กทม. เขต 15 พรรคประชาธิปัตย์ ในนามกลุ่มนิวเดม (NEW DEM) ซึ่งในกลุ่มมีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม หลานชายนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ หรือหมอเอ้ก แต่นายธนัตถ์แพ้ให้กับนายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ ที่ย้ายค่ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังขอยุติบทบาททางการเมือง หลังที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ มีมติสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่างจากแนวคิดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เสนอแนวคิดฝ่ายค้านอิสระ ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์และระบอบทักษิณ