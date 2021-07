ส่งสัญญาณอะไร? “ปีย์” แนะ “ประยุทธ์” ทำอะไรก็ทำเลย ปมอดีตโค่น “ทักษิณ” ตามเป็นเงา “บูด” หนี?

“ปีย์ มาลากุล” ผู้เคยถูกกล่าวหาวางแผนล้มทักษิณ ปี 49 แชร์โพสต์หมอถึงนายกฯ อย่าเสียเวลายุบสภา เลือกตั้งใหม่ จะทำอะไรก็ทำเลย “ดร.นิว” บี้หนีแล้วใช่ไหม? ข่าวหลุด “ปิยบุตร” บินไปฝรั่งเศสน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (13 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “ปีย์ มาลากุล” แชร์โพสต์หมอถึงนายกฯ อย่าเสียเวลายุบสภา เลือกตั้งใหม่ ลั่นจะทำอะไรก็ทำเลย”โดยเนื้อหาระบุว่า จากกรณี นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการเครือแปซิฟิค ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ ที่นายกรัฐมนตรีกำลังเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายตรงข้าม โดยระบุข้อความว่า ต้องขอบพระคุณ ที่คุณหมอส่งมาครับ อยาก post จริงๆ ครับ ให้เพื่อนๆ ลองอ่านดูครับ จากผม คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 83 ปี ทำใจร่มๆ น้าาา……แต่คนไทยบางคนไม่ปิดก็อยากให้ปิด..พอปิดก็บอกว่าจะไม่มีกิน..พอแจกเงินก็บอกใช้เงินภาษีมั่ว..พอไม่แจกก็บอกว่าจะเยียวยากันยังไง..พอไม่หยุดสงกรานต์ ก็บอกว่า ถูกห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมญาติพอให้เดินทางไปเยี่ยมญาติแต่ต้องกัก 14 วัน ก็โมโหพอให้อยู่บ้านก็บอกไม่สะดวก ..พอให้ออกมาได้ก็บอกเราต้องยอมเจ็บแต่จบพอไม่มียาก็บอกไม่รู้จักสต๊อกไว้พอมียาก็บอกแค่นี้จะพอมั้ยพอออกประกาศเยอะ ก็บอกไม่ชัดเจน สับสนพอประกาศน้อยก็บอกตกประชาสัมพันธ์พอตัวเลขคนติดน้อยก็บอกปิดบังพอตัวเลขเยอะก็บอกไร้ประสิทธิภาพล้มเหลวพอจะทำแบบจีน ก็บอกเผด็จการพอจะทำแบบอังกฤษก็บอกว่าทำไมไม่ทำแบบจีนพอมีหน้ากากบอกทำไมต้องใส่พอบอกต้องใส่บอกไม่มี !!!พอไม่ให้กักตุนอาหาร ก็อยากกักตุนเพราะกลัวขาดแคลนพอไม่ห้ามกักตุนก็บอกส่งสัญญาณว่าเอาไม่อยู่เละแน่สรุป…#ไม่มีอะไรถูกใจคนไทยจริงๆ …เราติได้ทุกเรื่อง!!!ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ยามประเทศชาติมีปัญหา รัฐบาลและฝ่ายค้านเขาสามัคคีกันร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อให้ชาติรอดปลอดภัย แต่ประเทศไทยยามมีปัญหา…เราจะเห็นฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลรุมกันกระทืบรัฐบาลเสียเองเราจะเห็นพรรคงูเห่าที่เคยทรยศหักหลังทุกพรรคที่ตนเคยร่วมรัฐบาลกลับกลายสภาพเป็น, #งูเห่าตัวเดิมที่พร้อมจะแว้งฉกกัดรัฐบาลทุกเมื่อ แม้แต่พรรคเก่าแก่ ก็เช่นเดียวกันได้จังหวะนายกฯดวงตก คนในพรรคก็กระทืบซ้ำหยามหยันทันที #เศร้าใจครับกับระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในหมู่นักการเมือง,…อย่าเสียเวลายุบสภาแล้วเลือกตั้งให้เปลืองงบประมาณเลยครับ (เพราะจะวนเวียนอยู่ในน้ำเน่าเดิมๆ ไม่สิ้นสุด) ทำไงก็ทำเถอะครับ เอาเลย…!!!! ขอรับประกันว่าจะแก้ปัญหาโควิดได้ไวขึ้นและประเทศชาติสงบสุขแน่นอน!!!...สำหรับ “ปีย์ มาลากุล” เคยถูกตั้งข้อสงสัยเมื่อปี 2549 ว่าเป็นคนวางแผนในการยึดอำนาจนายทักษิณ ชินวัตร โดยทักษิณออกมาพูดถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 49 ทักษิณ อยู่ระหว่างหนีโทษจำคุกอยู่ต่างประเทศได้กล่าวปราศรัยผ่านระบบวิดีโอลิงก์กับคนเสื้อแดงที่ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า มีกระบวนการวางแผนยึดอำนาจเขาในปี 2549 โดยมีการประชุมวางแผนที่บ้านพักถนนสุขุมวิท ซึ่งทักษิณ อ้างว่า ได้ข้อมูลมาจาก พล.อ.พัลลภต่อมาเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 49 ทักษิณ ปราศรัยผ่านระบบวิดีโอลิงก์กับคนเสื้อแดงอีกครั้งที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ระบุชื่อเจ้าของบ้านที่ถนนสุขุมวิทว่า คือ นายปีย์ มาลากุล โดยเชื่อมโยงขบวนการดังกล่าวไปถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่ง ทักษิณ อ้างว่า เป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่ขัดขวางการทำงานของเขาตลอดในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) อ้างว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนการประชุมหารือกันที่บ้านสุขุมวิท ซึ่งมีตนกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และ นายปีย์ มาลากุล นั่งอยู่ที่โต๊ะรับแขกภายในบ้าน นายปีย์ ได้ถามตนว่า ทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หายไปได้หรือไม่ ตนก็เลยตอบไปว่า ทำไม่ได้ เพราะมี รปภ.จำนวนมากคงจะต้องยิงกันเละจนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก แต่สามารถทำให้ตายได้ ทุกคนก็เงียบไม่พูดอะไร ขณะนั้น พล.อ.สุรยุทธ์ นิ่งเงียบไม่พูดอะไร เพียงแต่นั่งเฉยๆ ไม่ได้ออกความเห็นอะไรพล.อ.พัลลภ กล่าวว่า การหารือในการล้ม ทักษิณ เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น จะมาพูดเล่นๆ ได้อย่างไร เพราะมีการกินข้าวหารือกันถึง 7 คน พูดกันว่า จะต้องเล่น ทักษิณ ทางกฎหมาย โดยมีนักกฎหมายเข้ามาร่วมประชุมด้วยในเรื่องของ กกต.ซึ่งเมื่อ กกต.ล้มการเลือกตั้งไม่สำเร็จ ก็มีการพูดถึงการรัฐประหารซึ่งการกล่าวหาของ พล.อ.พัลลภ และ ทักษิณ ทำให้ นายปีย์ ต้องออกมาปฏิเสธ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ว่า การเชิญเพื่อนและคนที่มีความสนิทสนมมารับประทานอาหารเย็นที่บ้านเป็นประจำอยู่ ก็เพื่อให้เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังเพราะต้องการทันสถานการณ์เนื่องจากมีอาชีพเป็นนักข่าว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผู้พิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 49 เกี่ยวกับปัญหาวิกฤตของบ้านเมือง จึงได้เชิญนายอักขราทร ซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆ รวมทั้ง นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ (ปัจจุบันเป็นองคมนตรี) มารับประทานอาหารที่บ้านในวันที่ 6 พ.ค. 49 เพื่อคุยว่า จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างไร ตามที่ทรงมีพระราชดำรัส จากนั้นได้โทรศัพท์ชวน พล.อ.สุรยุทธ์ พล.อ.พัลลภ และ นายปราโมทย์ ซึ่งมีความสนิทสนมกันอยู่แล้วยืนยันว่า ไม่มีการพูดเรื่องปฏิวัติ หรือพูดเรื่องตำแหน่ง ไม่มีทหารอยู่สักคนจะพูดเรื่องปฏิวัติได้อย่างไร และทักษิณ ก็เคยมารับประทานอาหารที่บ้านหลายครั้ง เพราะเคยสนิทสนมกัน ในช่วงก่อนที่จะเป็นนายกฯ ส่วนช่วงเป็นนายกฯไม่ได้มา อาจจะเป็นเพราะไม่มีเวลา แต่หลังจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และกลับจากต่างประเทศมา 2 ครั้ง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มา 1 ครั้งอย่างไรก็ตาม บทบาทของนายปีย์ ที่ออกมาหนุน พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ ก็ทำให้ประเด็นที่ถูกโจมตีว่า เป็นผู้วางแผนยึดอำนาจทักษิณกลับมามีการพูดถึงอีกครั้ง ซึ่งทีมข่าวเดอะทรูธได้ตั้งข้อสงสัยว่า อาจจะไม่ใช่เรื่องจริง ที่นายปีย์ถูกกล่าวหาเมื่อปี 49 และในการออกมาหนุน พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะแค่อยากออกมามีบทบาทเท่านั้นอ่านต่อได้ที่ลิงก์ : https://truthforyou.co/56653/?anmที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น ที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าโดยแชร์โพสต์ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ที่โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “ปิยบุตรบินไปฝรั่งเศสแล้ว?”โดยระบุว่า เพื่อนสนิทคนหนึ่งของปิยบุตรที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียน เขาเอือมระอากับปิยบุตรมากๆ จึงแฉปิยบุตรให้ฟังหลังไมค์เพื่อนปิยบุตรคนนี้ยอมรับว่า ตัวเองชูสามนิ้ว แต่เขาไม่เคยมองสถาบันฯ ในแง่ร้าย อีกทั้งคนชูสามนิ้วที่ยังรักสถาบันฯ ก็มีมาก แต่ถูกปั่นทางโซเชียลมีเดียให้ดูเป็นล้มเจ้าไปเสียหมด เขารับไม่ได้ที่ปิยบุตรเล่นสกปรก ไม่ว่าอะไรก็โยงไปบิดเบือนให้ร้ายสถาบันฯ อยู่ตลอด จนทำให้สูญเสียทั้งความสร้างสรรค์และแนวร่วมอีกจำนวนมากในการเคลื่อนไหวปิยบุตรแค่หลอกใช้คนชูสามนิ้วเพื่อยั่วยุไปสู่การล้มสถาบันฯ แต่เขาไม่เห็นด้วยและมองว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นตราบใดที่ไม่แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองโกงทั้งหลาย การดึงสถาบันฯ มาเกี่ยวแบบมั่วๆ มีแต่จะทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนและสงครามกลางเมือง โดยที่ปิยบุตรจอมขี้ขลาดไม่มีวันออกมานำเองแน่ๆ เพราะปิยบุตรเป็นคนใจปลาซิวมาก เขาย้ำว่า ปิยบุตรเป็นคนใจ.. ได้แต่ยั่วยุให้คนอื่นเกลียดชังสถาบันฯ แล้วไม่กล้าลงมือเองเพราะกลัวติดคุกมาก แถมยังมองคนชูสามนิ้วคนอื่นๆ เป็นเพียงแค่ตัวหมากบนกระดานของเขาหลายๆ ครั้งที่ปิยบุตรโพสต์ชี้นำในลักษณะยั่วยุ แล้วให้เพจใหญ่ๆของม็อบที่ปิยบุตรควบคุมอยู่ปั่นต่อจนกลายเป็นกระแส และมีคนลุกขึ้นมาต่อต้านสถาบันฯ ด้วยการลงมือกระทำผิดกฎหมายจริง ปิยบุตรจะรู้สึกภาคภูมิใจและดูมีความสุขมาก ซึ่งแสดงออกผ่านทางสีหน้า แววตา และรอยยิ้มเขากล่าวว่า หลายครั้งที่ม็อบจุดติด ภรรยาชาวฝรั่งเศสของปิยบุตร หรือ เออเชนี เมรีโอ แอบย่องกลับไทยทุกครั้ง โดยเฉพาะช่วงต้นปี 2563 หลังยุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนที่จะรีบกลับออกไป เพราะมีล็อกดาวน์ แล้วภรรยาปิยบุตรก็กลับมาไทยอีกครั้ง ช่วงที่ม็อบราษฎรจุดติดราวเดือนสิงหาคม 2563 จนถึงต้นปี 2564 ช่วงเวลานั้นภรรยาปิยบุตรอยู่ที่ไทยตลอด ก่อนบินออกไปอีกครั้งช่วงเดือนมกราคม 2564จนเขาเองแอบสงสัยว่า ผู้หญิงคนนี้จริงๆ แล้วมีบทบาทสำคัญต่อเบื้องหลังของม็อบอย่างไรกันแน่ ซึ่งอันที่จริงเขาก็พอจะรู้อยู่บ้าง เพียงแต่ไม่กล้าฟันธงตอนนี้เขาอ้างว่า ปิยบุตรไม่ได้อยู่ในประเทศไทย โดยคาดว่าบินไปฝรั่งเศส เขาไม่แน่ใจว่าปิยบุตรมีแผนชั่วอะไรอีก แต่คงมีความพยายามในการยุยงปลุกปั่นผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เกิดม็อบแล้วชี้นำไปสู่ความรุนแรงอย่างแน่นอน เพราะปิยบุตรเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังการปลุกม็อบ แล้วคอยชี้นำทิศทางของม็อบไปในทางโจมตีให้ร้ายสถาบันฯ ซึ่งทำให้การชูสามนิ้วล้มเหลว เสียแนวร่วมจำนวนมาก จนไม่สามารถไล่ประยุทธ์ได้สำเร็จสุดท้ายเขายังย้ำกับผมว่า ปิยบุตรกับภรรยาคือความล้มเหลวของคนชูสามนิ้ว ถ้าปิยบุตรกับภรรยาไม่โยงสถาบันฯ มาเกี่ยวข้อง ป่านนี้คงล้มประยุทธ์ได้สำเร็จตั้งนานแล้ว เขาบอกว่าเขาพูดความจริงทุกอย่าง ถ้าไม่เชื่อก็ลองเช็กดูได้เลยว่า ตอนนี้ปิยบุตรไม่ได้อยู่ในประเทศไทยyyลองเช็กกันดูเองนะครับว่า ตอนนี้ปิยบุตรบินไปต่างประเทศแล้วจริงหรือไม่?แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ การที่อยู่ๆ “ปีย์ มาลากุล” ผู้เคยถูกกล่าวหาวางแผนล้มทักษิณ ปี 49 ก็โผล่ออกมาส่งสัญญาณ อะไรสักอย่าง นัยว่าเป็นการชี้แนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตัดสินใจอะไรสักอย่างพอเป็นเช่นนี้ ทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่า หรือบทบาทที่ถูกกล่าวหาในอดีตจะย้อนกลับมาอีกครั้ง ต่างกรรมต่างวาระ แม้อาจไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ตามยิ่งกว่านั้นต้องยอมรับว่า ปัญหาที่กำลังถาโถมโรมรัน พล.อ.ประยุทธ์ อยู่เวลานี้ เป็นปัญหาวาระซ่อนเร้นมากมาย มิใช่ปัญหาการเมืองปกติ ที่แก้ได้ด้วยการเมือง มิใช่ความไม่พอใจ “ประยุทธ์” ในฐานะนายกรัฐมนตรี แต่มันสื่อให้เห็นมากกว่านั้นมิใช่แค่ความต้องการเรียกร้องให้แก้ปัญหาโรคระบาด โควิด-19 ให้สำเร็จโดยเร็ว และเรียกร้องให้รัฐบาลหาวัคซีนที่ดีมาให้ประชาชนอย่างที่กล่าวอ้าง แต่ต้องการโจมตีวัคซีนที่เชื่อว่า มีอภิสิทธิ์ชนผูกขาดประชาชนถูกทำสงครามแบ่งแยก สถาบันหลักของประเทศ ถูกทำให้ขัดแย้งกับคนรุ่นใหม่ และชูคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหนังหน้าไฟ คือ หุ่นเชิดทางออกของประเทศดังนั้น ไม่แปลก และง่ายที่จะโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ ทำอะไรก็ผิด เพราะเป็นผู้รองรับ ไม่มีความหมายในทางยุทธศาสตร์ ทางออกของเรื่องทั้งหมด คือ การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์การต่อสู้ของคนบางกลุ่ม ตราบใดที่ยังไม่สำเร็จ ตราบนั้นประเทศไทย ก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาทางการเมืองได้ นี่คือ ประเด็นแต่มันไม่ง่ายอย่างแน่นอน ที่จะให้ พล.อ.ประยุทธ์ จะทำอะไรก็ทำ? โดยไม่ต้องยุบสภา เว้นแต่ยอมลาออกแต่โดยดี ไม่เชื่อก็ลองดู!!!