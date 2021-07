“วลีเด็ด” ย้อน “ณวัฒน์” ไม่ฉีดวัคซีนเซินเจิ้น เจอ “โควิด” เพจดังยัน “ตูน” บริจาค 3 ครั้ง แฉ “กวิ้น-3 นิ้ว” สุดเสื่อม!

“ณวัฒน์” เก่งวัคซีนติดโควิด ย้อนวลีเด็ด “ไม่ฉีดวัคซีนเซินเจิ้นเด็ดขาด” เผยเคยแนะญาติผู้เสียชีวิต ฟ้อง รบ. แฉ “กวิ้น-3 นิ้ว” พฤติกรรมสุดเสื่อม ทั้งสูบบุหรี่หน้าม็อบ ซดเบียร์ “เจ๊จุก” จวก ภาพมันฟ้อง # ม็อบส้นตี..คนเชียร์ก็ส้นตี…..”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (3 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “ณวัฒน์” ติดโควิด เผยอาการเยอะ ย้อนวลีเด็ด!! ไม่ฉีดวัคซีนเซินเจิ้นเด็ดขาด เคยแนะญาติผู้เสียชีวิต ฟ้อง รบ.!?”โดยเนื้อหาระบุว่า จากกรณี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งให้ทราบว่า ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมแจ้งไทม์ไลน์ ระบุว่า ขออภัยทุกท่านครับที่ผมจะแจ้งให้ทราบว่าผมติดโควิด-19 ผมขออนุญาตแจ้ง Time Line ของผมครับ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2564 ผมพยายามทำทุกอย่างตามข้อกำหนดของทุกที่แล้ว แต่ก็ยังเกิดกับผม ผมขออภัยเพื่อนในวงการทุกคน และทีมงานทุกรายการที่ต้องมีผลกระทบครั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์รีบตรวจหาโควิด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยครับ ขออภัยเป็นอย่างสูงครับ21 มิถุนายน 64 ร่วมรายการโทรทัศน์- รายการ แฉข่าวเช้า – GMM25 – ตึก GMM Grammy- รายการ วันบันเทิง – ช่อง ONE – ตึก GMM Grammy- รายการ ตกมันส์บันเทิง – MCOT (ช่อง 9)เข้าออฟฟิศกลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน22 มิถุนายน 64 ร่วมรายการโทรทัศน์- รายการตะลอนข่าว – ไทยรัฐ ทีวีเข้าออฟฟิศกลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน23 มิถุนายน 64 ร่วมรายการโทรทัศน์- รายการตกมันส์บันเทิง – MCOT (ช่อง 9)เข้าออฟฟิศกลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน24 มิถุนายน 64 บันทึกเทปรายการครัวคุณต๋อย – สตูดิโอ กันตนา เหม่งจ๋ายร่วมรายการโทรทัศน์ – คุยแซ่บโชว์ ช่อง ONE – ตึก GMM Grammyกลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน25 มิถุนายน 64ร่วมรายการโทรทัศน์ – ข่าวเที่ยงช่อง ONE – ตึก GMM Grammyกลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน26 มิถุนายน 64 บันทึกเทปรายการ เพชรรามาร้านอาหารญี่ปุ่น Uwajima – Impact Lakesideร้าน Breeze Cafe & Bar – Impact Lakesideบันทึกเทปรายการ บันเทิงไทยรัฐ – ไทยรัฐ ทีวีเข้าออฟฟิศ กลับบ้าน – พักผ่อน27 มิถุนายน 64ร่วมรายการโทรทัศน์ – ข่าวเช้า เสาร์-อาทิตย์ ช่อง ONE – ตึก GMM Grammyร่วมงาน ประกวด มิสแกรนด์ สมุทรสาคร – Milin Theather RCAกลับบ้าน – พักผ่อน28 มิถุนายน 64 บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ – ผู้หญิงทำมาหากิน – ONE SHOT Studio(มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าสตูดิโอ – ไม่พบเชื้อ)ร่วมรายการโทรทัศน์ – คัมภีร์ วิธีรวย – MCOT (ช่อง 9)ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ประจำสัปดาห์ ที่ PCT Laboratory Service (เนื่องจากต้องแสดงผลเพื่อใช้ถ่ายรายการทุกสัปดาห์) ร่วมรายการโทรทัศน์ – ตกมันส์ บันเทิง – MCOT (ช่อง 9) กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน29 มิถุนายน 64 ร่วมรายการโทรทัศน์- รายการ แฉข่าวเช้า – GMM25 – ตึก GMM Grammy- รายการ HER DAY – MCOT (ช่อง 9)- รายการ ตกมันส์บันเทิง – MCOT (ช่อง 9)ทราบผลตรวจ COVID-19 – ผล เป็น Negative เข้าออฟฟิศ กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน30 มิถุนายน 64 ร่วมรายการโทรทัศน์- รายการ ข่าวเช้า ช่อง ONE – ตึก GMM Grammy- รายการ ของเด็ดคนดัง ช่อง ONE – ตึก GMM Grammyบันทึกเทปรายการ ของมันต้องมี – Workpointเข้าออฟฟิศ*ทราบข่าว โก๊ะตี๋ ติด COVID-19 ยกเลิกงานช่วงบ่าย ถึง ค่ำ ทั้งหมดกลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน1 กรกฎาคม 64กักตัววันที่ 1 – รู้สึกร่างกายอ่อนเพลีย ไปพบหมอ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อุณหภูมิปกติ เลยให้วิตามินทางเส้นเลือดแทน กลับบ้าน / พักผ่อน2 กรกฏาคม 64 กักตัว วันที่ 2- เช้า มีไข้ ปวดหัว เลยตัดสินใจไปหาหมอ เพื่อขอให้ตรวจ COVID-19 ซ้ำอีกครั้ง- 13.00 ไปพบหมอ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19- 17.00 ทราบผล ติดเชื้อ COVID-19ประสานงานกับทางโรงพยาบาล ซึ่งคำแนะนำของแพทย์ ไม่แนะนำให้รักษาตัวที่ Hospitel เนื่องจากมีอาการค่อนข้างเยอะ ต้องเข้ารักษาเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นต่อมาทางด้าน นายบุญเกื้อ ปุสสเทโว ทีมโฆษกพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า นายณวัฒน์ ถือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ มีความรอบรู้ในเรื่องวัคซีนดีที่สุดในโลก บัดนี้ได้พลาดท่าติดเชื้อโควิดเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จบ/สวัสดี.หากย้อนไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายณวัฒน์ ได้พูดในคลับเฮาส์ หัวข้อว่า “เมื่อประชาชน ต้องช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤต” มีบางช่วงได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประเด็นเรื่องวัคซีน โดยระบุว่า รู้สึกหงุดหงิดใจ ที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วปล่อยให้ทองหล่อกลายเป็นแบบนั้น และผลลัพธ์มาถึงตัวทุกคน และถือว่าการทำงานของรัฐล้มเหลว ไม่สามารถบังคับคนมีสีมีเส้น แล้วต่อมาเป็นต้นตอของการระบาดที่คริสตัลคลับ และพฤติกรรมของรัฐก็ยังอุ้มชูผู้ที่กระทำผิดอย่างชัดเจน เย้ยหยันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อประชาชนมากมายนายณวัฒน์ กล่าวอีกว่า เราต้องเริ่มกันที่จุดเริ่มต้น หากถอยหลังไปถึงต้นเหตุการณ์ระบาดในแต่ละรอบนั้น ถอยหลังไปอีกนิดหนึ่งก็บ่อนเถื่อน ถอยหลังไปอีกนิดก็แรงงานเถื่อน ถอยหลังไปอีกนิดก็เจอสนามมวย ที่กองทัพบกรับผิดชอบ ทั้งหมดนี้ไม่เคยลงโทษหรือไล่ใครออกจากราชการจริงๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาโดยประชาชนจะต้องตกทุกข์ได้ยากและทนรับเพราะฉะนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ย่ำแย่มาก มันเป็นฆาตกร มันไม่ได้คร่าเฉพาะคนที่เสียชีวิตจากโควิด แต่มันกำลังฆ่าความสุขของผู้คนให้ตกอยู่ในความทุกข์ ซึ่งหากจะมีต่อก็ไม่ปฏิเสธ แต่ถ้ามีก็ควรจะใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการดูแลประชาชน แต่ถ้ามีแล้วทำอะไรไม่ได้ ก็อย่ามีดีกว่า...นอกจากนี้ ยังยืนยันว่า จะไม่ฉีดวัคซีน โดยกล่าวว่า รัฐบาลต้องปรับมายด์เซตให้เป็นสากล อย่าลูกทุ่งนักเลย มีชั้นวรรณะ เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างเดียว มันไม่ได้ อะไรคุณก็ไม่ฟัง เช่น ขอวัคซีน คุณอนุทิน บอกว่า ประชาชนไม่มีสิทธิเลือก คุณจะมาบังคับประชาชนได้ยังไง ผมอยากให้ญาติฟ้องรัฐบาลทุกคน เพราะทำให้ประชาชนเข้าถึงช้า จนทำให้ประชาชนเสียหาย ญาติพี่น้องเสียชีวิต อยากให้คนไทยรักษาสิทธิ และสู้กับรัฐบาลให้มากกว่านี้ ผมจะไม่ฉีดวัคซีนเซินเจิ้นเด็ดขาด ประชาชนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ประวัติการฉีดแบบนี้ ทำไมยังรับได้ ยังสั่งเท่าไหร่เท่ากัน ประสิทธิภาพแค่ 50% คุณดื้อไม่ฟังใคร อย่าคิดเองเออเองว่าทำงานดีแล้ว สั่งมาเยอะๆ เดี๋ยวมันก็เกลื่อนตลาดแล้ว”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์กรณี ตูน บอดี้สแลม ถูกพวก 3 นิ้วถล่ม หาว่า ไม่ออกมาช่วยคนบันเทิง ที่กำลังเคลื่อนไหวเรียกร้อง ว่าผมว่าดีนะ ที่คนพวกนี้พยายามโจมตีตูนคนที่รู้จักตูนดี คงตาสว่างกันได้บ้างพร้อมแชร์เฟซบุ๊ก ซึ่งต้องพิสูจน์ ระบุว่า3 มิ.ย. 64 FB “ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์”โพสต์ อ้างทัวร์ลง “ตูน” เหตุเฉยตอนเชื้อพุ่งSirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)ตูนทัวร์ลง แฟนเพลงโวยเสื่อมศรัทธา ยี้ไร้จุดยืนยามคนลำบาก วิ่งหาเงินบริจาคประชาชนไปให้รัฐบาล แต่เฉยตอนคนเชื้อพุ่ง-ไม่มีงาน-ไม่มีเงิน เทียบไม่ได้กับ โอม ค็อกเทล-สล็อตแมชชีน-โพลีแคท ฯลฯ ที่บุกสภาเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมhttps://www.facebook.com/sirote.klampaiboon/posts/5870469506356428#ตรวจสอบ22 พ.ค. 64 “ตูน เเละ ทีมก้าวคนละก้าว”บริจาค 1 ล้านบาท ให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ภายใต้โครงการ 1 อิ่มhttps://www.naewna.com/entertain/49435231 พ.ค. 64 “ตูน-ก้อย” บริจาค 1 ล้านบาทสร้างห้องความดันลบ ต่อลมหายใจผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19https://www.komchadluek.net/news/ent/46860815 มิ.ย. 64 “ตูน ก้อย คริส เเพท เพื่อนดารา”บริจาค 1 ล้านบาท ให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ภายใต้โครงการ 1 อิ่มhttps://workpointtoday.com/csr-covid/นอกจากนี้ THE TRUTH โพสต์ ยังแชร์ ทวิตเตอร์ เจ๊จุก คลองสาม ให้เห็นพฤติกรรมในม็อบ ของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำกลุ่มราษฎร ซึ่งโพสต์ข้อความพร้อมภาพเพนกวิน ขณะยืนอยู่หน้ารถบรรทุกที่ใช้เป็นเวที ก่อนเคลื่อนขบวนไปทำเนียบ ปรากฏว่า เพนกวิน กำลังยืนสูบบุหรี่ โดยข้อความของเจ๊จุก ระบุว่า“เพนกวินเป็นเยาวชนที่อ่อนแอ เป็นโรคหอบหืด โดนกลั่นแกล้งจากอำนาจรัฐ เพนกวินแท้จริงแล้วเป็นเด็กเรียบร้อย เชื่อฟังพ่อแม่ พ่อแม่พูดอะไรลูกก็ทำตาม ตั้งใจเรียน และเคารพเงื่อนไขที่ให้กับศาลเสมอ ขอให้ทุกคนในสังคมโปรดดูภาพนี้ ให้ภาพมันฟ้องแทนคำบรรยาย #ม็อบส้นตี..คนเชียร์ก็ส้นตี…..”อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เพนกวิน มีโรคประจำตัวหอบหืด ซึ่งในการยื่นประกันตัว ไม่ว่าจะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ ศาล มักมีการอ้างเสมอว่าป่วยเป็นโรคหอบหืด แต่ทำไมถึงมีภาพยืนสูบบุหรี่ เป็นเหตุการณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ และกี่ครั้งที่เพนกวิน มักอ้างถึงอาการป่วยจากโรคดังกล่าวอ่านเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ : https://truthforyou.co/55329/?anmขณะที่ The METTAD ก็โพสต์ กรณี “เพนกวิน” ประกาศไล่ประยุทธ์ให้ได้ใน 120 วัน ว่า“มันแค่พยายามทำทุกอย่างให้แผนเปิดประเทศ 120 วันล่มนั่นแหล่ะ มันเลยบอกปิดเกมใน 120 วันไง” พร้อมแชร์ข้อความและภาพของ Vee Chirasreshtha ว่า“ในขณะที่หน่วยงานแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ #โควิด-19 ก็พยายามทำงานกันอย่างหนัก เตียงก็ไม่พอ ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันเลี่ยง ความเสี่ยงต่างๆ สิ่งที่ม็อบทำในขณะที่บอกว่า รัฐล้มเหลวในการป้องกันการแพร่ระบาด และบอกว่าประชาชนดูแลกันเอง เป็นแบบนี้”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ กรณีของ “ณวัฒน์” ที่ติดโควิด-19 ทั้งที่เจ้าตัวถือว่าเชี่ยวชาญเรื่องวัคซีน และการระวังป้องกันแต่ก็ติดเชื้อเข้าไปจนได้ นับประสาอะไรกับประชาชนทั่วไป ที่รู้ไม่เท่าทันการระบาดของโรค และวัคซีนอันไหนดีไม่ดี?แต่ก็น่าคิดอีกด้าน การที่รู้มาก รู้แม้กระทั่งว่า วัคซีนที่ใช้กับคนไทยคุณภาพต่ำ ป้องกันได้แค่ 50% และเป็น วัคซีนเซินเจิ้น จึงไม่ยอมฉีด และพร้อมที่จะเสี่ยง ถ้าไม่มีวัคซีนคุณภาพอย่างที่ต้องการ อาจเป็นบทเรียนให้หลายคนที่กำลังต่อต้านวัคซีนไทยอยู่ ได้รู้ซึ้งถึงผลที่จะตามมา เพราะไม่ว่าจะวัคซีนยี่ห้อไหน ล้วนผ่านการทดลองมาหลายขั้นตอนตามมาตรฐาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ อนุมัติให้ฉีดได้ทั้งสิ้น ที่สำคัญ ป้องกันโรคได้ไม่มากก็น้อยอีกทั้งประเทศทั่วโลกต่างก็แย่งแข่งขันหาวัคซีนคุณภาพดีกันเต็มไปหมด อยู่ที่ศักยภาพของแต่ละประเทศ ซึ่งรวยและยากจน เล็กและใหญ่ไม่เท่ากัน ไทยเราก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกัน ดังนั้น การได้วัคซีนมาให้ประชาชนอย่างเพียงพอ น่าจะถือว่าดีที่สุดแล้วแต่ก็นั่นแหละ คนวิจารณ์กับคนทำงาน ย่อมทำงานยากง่ายต่างกัน และต่อให้อธิบายอย่างไร คนวิจารณ์ก็ไม่เข้าใจ เพราะไม่เจอกับตัวเอง จึงไม่แปลกที่จะเห็นคนปากเก่งปากกล้าในประเทศไทยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด จนบางครั้งอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า มันไปเก่งมาจากไหน ทั้งที่ไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุขเลยแม้แต่น้อยส่วนประเด็นม็อบ 3 นิ้ว ก็คงไม่ต้องขยายความอีกแล้ว เพราะสิ่งที่พวกเขาแสดงออก มันคือ มาตรฐานที่พวกเขาสร้างไว้ทั้งนั้น หรือว่าไม่จริง?