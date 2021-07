สะพรึงหลายช่อง! "ณวัฒน์" ติดโควิด เดินสายร่วมรายการอื้อ เผยมีอาการค่อนข้างเยอะ

หลังจากตลกชื่อดังออกมาเผยว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งแจ้งไทม์ไลน์ว่าหนึ่งในรายการที่ได้ไปร่วมถ่ายทำคือรายการครัวคุณต๋อย ที่มีร่วมเป็นพิธีกรด้วย ล่าสุด วันที่ 2 ก.ค. 2564 ณวัฒน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศติดโควิด บอกตนมีอาการค่อนข้างเยอะ พร้อมกางไทม์ไลน์ละเอียดยิบ งานนี้สะเทือนทั้งวงการ พบเดินสายถ่ายรายการเพียบ เจ้าตัวขอโทษเพื่อนในวงการทุกคน และทีมงานทุกรายการที่ต้องมีผลกระทบในครั้งนี้"ขออภัยทุกท่านครับที่ผมจะแจ้งให้ทราบว่าผมติด โควิด-19 ผมขออนุญาตแจ้ง Time Line ของผมครับ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ผมพยายามทำทุกอย่างตามข้อกำหนดของทุกที่แล้ว แต่ก็ยังเกิดกับผมผมขออภัยเพื่อนในวงการทุกคนและทีมงานทุกรายการที่ต้องมีผลกระทบครั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์รีบตรวจหาโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยครับ ขออภัยเป็นอย่างสูงครับณวัฒน์ อิสรไกรศีล"21 มิถุนายน 64ร่วมรายการโทรทัศน์-รายการ แฉข่าวเช้า - GMM25 - ตึก GMM Grammy-รายการ วันบันเทิง - ช่อง ONE - ตึก GMM Grammy-รายการ ตกมันส์บันเทิง - MCOT (ช่อง 9)เข้าออฟฟิศ-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน22 มิถุนายน 64ร่วมรายการโทรทัศน์-รายการตะลอนข่าว - ไทยรัฐ ทีวี-เข้าออฟฟิศ-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน23 มิถุนายน 64-ร่วมรายการโทรทัศน์ รายการตกมันส์บันเทิง - MCOT (ช่อง 9)-เข้าออฟฟิศ-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน24 มิถุนายน 64-บันทึกเทปรายการครัวคุณต๋อย - สตูดิโอ กันตนา เหม่งจ๋าย-ร่วมรายการโทรทัศน์ - คุยแซ่บโชว์ ช่อง ONE - ตึก GMM Grammy-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน25 มิถุนายน 64-ร่วมรายการโทรทัศน์ - ข่าวเที่ยงช่อง ONE - ตึก GMM Grammy-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน26 มิถุนายน 64-บันทึกเทปรายการ เพชรรามา ร้านอาหารญี่ปุ่น Uwajima - Impact Lakeside ร้าน Breeze Cafe & Bar - Impact Lakeside-บันทึกเทปรายการ บันเทิงไทยรัฐ - ไทยรัฐ ทีวี-เข้าออฟฟิศ-กลับบ้าน - พักผ่อน27 มิถุนายน 64ร่วมรายการโทรทัศน์ - ข่าวเช้า เสาร์-อาทิตย์ ช่อง ONE -ตึก GMM Grammy-ร่วมงาน ประกวด มิสแกรนด์ สมุทรสาคร - Milin Theather RCA-กลับบ้าน - พักผ่อน28 มิถุนายน 64-บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ - ผู้หญิงทำมาหากิน - ONE SHOT Studio (มีการ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าสตูดิโอ - ไม่พบเชื้อ)-ร่วมรายการโทรทัศน์ - คัมภีร์ วิธีรวย - MCOT (ช่อง 9)-ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ประจำสัปดาห์ ที่ PCT Laboratory Service (เนื่องจากต้องแสดงผลเพื่อใช้ ถ่ายรายการทุกสัปดาห์)-ร่วมรายการโทรทัศน์ - ตกมันส์ บันเทิง - MCOT (ช่อง 9)-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน29 มิถุนายน 64ร่วมรายการโทรทัศน์-รายการ แฉข่าวเช้า - GMM25 - ตึก GMM Grammy-รายการ HER DAY - MCOT (ช่อง 9)-รายการ ตกมันส์บันเทิง - MCOT (ช่อง 9)-ทราบผลตรวจ COVID-19 - ผล เป็น Negative-เข้าออฟฟิศ-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน30 มิถุนายน 64-ร่วมรายการโทรทัศน์ รายการ ข่าวเช้า ช่อง ONE - ตึก GMM Grammy-รายการ ของเด็ดคนดัง ช่อง ONE - ตึก GMM Grammy-บันทึกเทปรายการ ของมันต้องมี - Workpoint-เข้าออฟฟิศ*ทราบข่าว โก๊ะตี๋ ติด COVID-19 ยกเลิกงานช่วงบ่าย ถึง ค่ำ ทั้งหมด-กลับบ้าน รับประทานอาหารที่บ้าน / พักผ่อน1 กรกฎาคม 64-กักตัววันที่ 1 - รู้สึกร่างกายอ่อนเพลีย ไปพบหมอ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อุณหภูมิปกติ เลยให้ วิตามินทางเส้นเลือดแทน-กลับบ้าน / พักผ่อน2 กรกฏาคม 64-กักตัว วันที่ 2-เช้า มีไข้ ปวดหัว เลยตัดสินใจไปหาหมอ เพื่อขอให้ตรวจ COVID-19 ซ้ำอีกครั้ง-13.00 ไปพบหมอ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19-17.00 ทราบผล ติดเชื้อ COVID-19ประสานงานกับทางโรงพยาบาล ซึ่งคำแนะนำของแพทย์ ไม่แนะนำให้รักษาตัวที่ Hospitel เนื่องจากมีอาการค่อนข้างเยอะ ต้องเข้ารักษาเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น