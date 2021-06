"จุรินทร์"ลุยฟ้อง “อัจฉริยะ”หมิ่นปมหน้ากากอนามัย **"แฟนด้อมทิพย์"ทุ่มทุนสร้างซื้อโฆษณาท้ายรถตุ๊กตุ๊ก อวยพรวันเกิด"ยิ่งลักษณ์"

ข่าวปนคน คนปนข่าว

มาถึงขั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว สำหรับคดีที่"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง“อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์”ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรม ในข้อหาหมิ่นประมาท และผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีไลฟ์สดกล่าวหาพัวพันการกักตุนหน้ากากอนามัยเพื่อส่งออก ในช่วงโควิด-19 ระบาดระลอกแรก เมื่อต้นปี 63 โดยเมื่อวานนี้ (21 มิ.ย.) ทั้งสองฝ่ายเดินทางไปศาล และมีนัดไต่สวนอีกครั้งวันที่18 ต.ค.64 ฝ่ายโจทก์ได้ย้ำหนักแน่นว่าจะไม่ยอมความโดยเด็ดขาด ต้องมาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่มีการกล่าวหานั้นจริงเท็จอย่างไรที่มาที่ไปของคดีนี้ ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงที่เชื้อโควิด เริ่มระบาดเข้าในประเทศไทยเมื่อราวเดือนม.ค.63 ทำให้หน้ากากอนามัยที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อเริ่มขาดแคลน และมีการกักตุนไว้ขายในราคาแพง จนกระทั่งวันที่ 30 ม.ค.63 “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เจ้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย“วิชัย โภชนกิจ”อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามันแห่งหนึ่ง พร้อมกับแถลงว่า ประเทศไทยมีสต๊อกหน้ากากอนามัยอยู่ 200 ล้านชิ้น จาก11 โรงงาน และมีกำลังการผลิต 100 ล้านชิ้นต่อเดือน ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก มีหน้ากาก อนามัยเพียงพออย่างแน่นอนซึ่งมันสวนทางกับโลกของความเป็นจริงในเวลานั้นที่หน้ากากอนามัยมีราคาแพงและหาซื้อได้ยาก จนเมื่อวันที่ 4 ก.พ.63 กระทรวงพาณิชย์ ต้องออกประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม กำหนดให้ขายในราคาชิ้นละไม่เกิน 2.50 บาท แต่ก็เอาไม่อยู่ ราคาหน้ากากอนามัยที่ประชาชนพอจะหาซื้อได้ในเวลานั้นพุ่งขึ้นไปถึงชิ้นละ 25 บาทจึงมีคำถามจากคนทั้งประเทศว่า แล้วที่บอกว่ามีอยู่ในสต๊อก 200 ล้านชิ้นนั้น หายไปไหนหมด มีใครกักตุนไว้ทำกำไรเข้ากระเป๋าตัวเอง หรือลักลอบส่งออกไปขายนอกประเทศหรือไม่ แม้ในภายหลัง“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์”ได้ออกมาชี้แจงแก้ไขใหม่ ว่าที่บอกว่ามีในสต๊อก 200 ล้านชิ้นนั้น หมายถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิต ไม่ใช่หน้ากากอนามัยที่ผลิตออกมาสำเร็จแล้ว แต่คำชี้แจงนี้ก็ยังไม่อาจคลายข้อสงสัยของสังคมลงไปได้ประกอบในช่วงเวลานั้น มีนายหน้าค้าหน้ากากอนามัยที่ชื่อ ศรสุวีร์ ภู่รวีรัศวัชรี หรือ"บอย ไนต์มาร์เก็ต"โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างว่ามีหน้ากากอนามัยพร้อมขายมากกว่า 200 ล้านชิ้น ก็ยิ่งตอกย้ำความเข้าใจของสังคมขึ้นไปอีกว่า ข้อสงสัยเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยระดับ 100 ล้านชิ้นนั้น น่าจะเป็นความจริงท่ามกลางข้อสงสัยนี้ “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์”ก็ออกมาสวมบทนักแฉ ไลฟ์สดเกี่ยวกับปมหน้ากากอนามัยหาย 5 วันรวด คือวันที่ 11, 15, 20, 29 มี.ค. 63 และ 1 เม.ย. 63 โดยเนื้อหานั้น สรุปได้ว่า มีการกักตุนหน้ากากอนามัยเกี่ยวพันกับนักการเมืองหลายกลุ่ม ซึ่งแน่นอน ย่อมต้องโยงถึงคนในไทยพรรคประชาธิปัตย์ ที่คุมกระทรวงพาณิชย์อยู่ และเป็นที่มาของการฟ้องร้องกันหลายคดี ระหว่างคนในพรรคประชาธิปัตย์กับ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแต่คดีหลักๆ ก็เป็นคดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นโจทก์นี่เอง ซึ่งใครจะผิดจะถูกอย่างไร ทั้งโจทก์และจำเลยก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลเอาเองต้องไม่ลืมว่า ปริศนาหน้ากากอนามัยหายไปเป็นร้อยล้านชิ้นนั้นได้รับความสนใจจาก “ลุงตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงขั้นมอบหมายให้ “บิ๊กปั๊ด”พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ซึ่งขณะนั้นยังเป็น รอง ผบ.ตร.ไปดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนแล้วหลังจากได้รับมอบหมายจากนายกฯ แล้ว ถ้าไล่ดูข่าวย้อนหลัง ก็พบว่า “บิ๊กปั๊ด”ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสมปมหน้ากากอนามัยหาย เพียงครั้งเดียว คือเมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 เกี่ยวกับการดำเนินคดี “บอย ไนต์มาร์เก็ต”ที่โพสต์ข้อความ อ้างว่าสามารถจัดหาหน้ากากอนามัยได้มากกว่า 200 ล้านชิ้น โดยบอกว่าได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับไปดำเนินการ ขยายผลการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด ซึ่งข้อมูลทางการสืบสวน มีความชัดเจนว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริง แต่การจะพิจารณาเอาผิดต้องพิจารณาแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนการประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และหลังจากที่มีการประกาศในวันที่ 4 ก.พ.เป็นต้นมา ซึ่งฝ่ายสืบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายให้ถึงที่สุดแต่หลังจากนั้น ความคืบหน้าของการสอบสวนหรือเอาผิดกับขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัย ก็ไม่ได้ปรากฏออกมาทางสื่ออีกเลย จนกระทั่ง ณ เวลานี้ ซึ่งเหตุการณ์ล่วงเลยมา 1 ปีครึ่งแล้วฮือฮาไม่น้อย ป้ายอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบครบ 54 ปีของ“คุณหนูปู”ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่หนีคดีอยู่ต่างแดน ที่แปะโฆษณาหลังรถตุ๊กตุ๊กหลายสิบคัน จอดโชว์หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง ช่วงเช้า 21 มิ.ย.ที่ผ่านมางานนี้แฟนเพจ Yingluck Shinawatra Foreverซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ 3 แสนคนประกาศเป็นผู้จัดโปรเจกต์เซอร์ไพรส์วันเกิด“นายกฯปู”ตามแนว “แฟนด้อม”ที่เป็นเทรนด์โปรเจกต์วันเกิดศิลปินไอดอลต่างประเทศพร้อมโพสต์ภาพรถตุ๊กตุ๊ก และข้อความอวยพร "อยู่ไกลแต่ใจคิดถึง วันเกิดปีนี้แม้พวกเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหน ระยะทางก็ไม่อาจกั้นความรักและความคิดถึงได้ จึงขอส่งความคิดถึงและความปรารถนาดีมายังท่านในวันเกิด อยากบอกว่าพวกเราเป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้างท่านเสมอนะคะ ยังรอวันนั้นอย่างมีความหวัง ปีนี้พวกเราขอเซอร์ไพรส์วันเกิดท่านนายกฯยิ่งลักษณ์ กับรถตุ๊กตุ๊ก ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง พร้อมติดป้ายอวยพรวันเกิดสุดพิเศษ จึงนำภาพบรรยากาศมาฝากนายกฯยิ่งลักษณ์ ผ่านเพจนี้ แม้เราจะอยู่ไกลกันแต่ใจก็ยังคิดถึงเสมอ"งานนี้น่าสนใจว่า"แฟนด้อม" ลงขันกันเองจริงหรือ เพราะรู้กันดีว่า"แอดมินเพจ"แฟนเพจ Yingluck Shinawatra Foreverที่ว่าไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายคนใกล้ชิดของ“คุณหนูปู”ทั้งนั้น ที่ว่า"แฟนด้อม"ทำให้ ไม่รู้ว่า"แฟนด้อมทิพย์"หรือเปล่าคงมีแต่เจ้าของวันเกิดเท่านั้นที่รู้ว่า “เซอร์ไพรส์”จริงหรือรู้อยู่แล้ว แต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนส่วนรวม ก็ไม่ว่ากัน ดีซะอีก"พี่ตุ๊กตุ๊ก" ได้มีรายได้เสริม เห็นว่าสนนราคาค่าจ้างติดป้ายโฆษณาแบบนี้ เหมากันวันละ 350 บาทต่อคัน เป็นเวลา15 วันขณะที่แกนนำ และส.ส.พรรคเพื่อไทย ตลอดจนอดีตนักการเมืองในเครือข่าย“ชินวัตร”ที่พร้อมใจกันโพสต์ภาพ"นายหญิงน้อย" อวยพรและติดแฮชแท็ก #นายกในดวงใจ กันอย่างพร้อมเพรียงราวกับนัดกันมาเหมือนกับช่วง 7 ปีที่แล้วยังมีคิวที่"อดีตคนไทยรักษาชาติ"พรรคที่ถูกยุบไปก่อนการเลือกตั้งปี 62 ในนาม"ตัวแทนยิ่งลักษณ์" แห่กันไปที่คลองมหาสวัสดิ์ นำโดย "เสี่ยแมว" วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธานกมธ. งบฯ 65, "เสี่ยป๋อม" ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ, "ทนายถุงขนม" พิชิต ชื่นบาน อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ, "เจ๊แซน" ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ หลานสาวยิ่งลักษณ์ ปล่อยปลาก่อนถวายเพล และถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป ที่วัดย่านฝั่งธนฯ โดย"ยิ่งลักษณ์" วิดีโอคอล มาร่วมรับพรด้วยตัวเอง แล้วยังให้ทีมงาน แจกอาหาร หน้ากากอนามัย สเปร์ยแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ที่ชุมชนวัดท่าพระด้วยตามติดมาด้วยแฟนเพจ THINK คิด เพื่อ ไทย ที่เป็นของทีมงาน The Change Makerที่ตั้งขึ้นตามดำริของ“คุณหนูปู” มี “ดร.เอิง”คณาพจน์ โจมฤทธิ์ เป็นผู้อำนวยการ The Change Makerและทีมคิดเพื่อไทยโดย "ดร.เอิง-คณาพจน์" อดีตรองเลขาฯพรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกตัดสิทธิ์การเมือง เป็นเพื่อนสนิทของ"แม่อิ๊ง" พินทองทา ลูกคนสุดท้องของ"นายห้างดูไบ" ทักษิณ ชินวัตร และหลานสาวของ“อาปู”นั่นเองแฟนเพจ THINKคิด เพื่อ ไทย ใช้โอกาสนี้ โพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิด แล้วยังโพสต์ถึง 4 เหตุการณ์ในสมัย "นายกฯยิ่งลักษณ์" ที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์จนเลยเถิด และถึงกับบิดเบือนใส่ความด้วย อาทิ กรณี"ยิ่งลักษณ์" พูดผิดๆ ถูกๆ ช่วงที่เป็นนายกฯ ที่โด่งดังที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องการอ่าน "คอนกรีต"เป็น "คอ-นก-รีต" หรือการอ่านชื่อ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็น “ขน-อม”เรื่องราวการพูดผิดมากมาย ถูกนำมาล้อเลียนอย่างสนุกปากในหลายภาคส่วนของสังคม แต่เมื่อเวลาผ่านไป เรากลับพบว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนไม่เป็นความจริงพร้อมทิ้งท้ายว่า"ผ่านมาแล้ว 7 ปี ภายใต้รัฐบาลที่พาประเทศถอยลงคลองโอ่งอ่าง THINKคิด เพื่อ ไทย เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทวงคืนความเป็นธรรมให้แก่นายกรัฐมนตรีหญิงที่มีชื่อว่า "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"เน้นคำสำคัญ อาทิ"ผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย" หรือเหน็บแนมว่า "ประเทศถอยลงคลองโอ่งอ่าง" หรือยกเรื่องพูดผิดพาดพิงว่า “....ผิดกับ ไม่ว่าจะ สปุด...สปุ๊ดนิกวี คอนวีนีเซีย แอดไฟว์แอ่นด์คัฟเวอร์ แอ่นด์คัฟ" ของ"นายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง" ที่หลักฐานครบ แต่ก็ยังเที่ยวไล่ฟ้องประชาชนข้อหาหมิ่นประมาทมองไม่ยากว่า ทั้งอีเวนต์ป้ายโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก โพสต์อวยพรติดแฮชแท็ก #นายกในดวงใจ ไปจนถึงคลองโอ่งอ่าง หรือ สปุ๊ดนิก วี คอนวีนีเซีย แอดไฟว์แอ่นด์คัฟเวอร์ แอ่นด์คัฟ จงใจแซะไปถึง“ลุงตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหาร โค่นอำนาจ“รัฐบาลปู”ก็ไม่รู้ว่าทุ่มทุนสร้าง เซตอัปกันขนาดนี้ จะยั่ว "ลุงตึกไทยฯ"ให้หัวร้อนสำเร็จหรือไม่