‘เรวดี’เดือด! ลั่น “ถ้าน็อตเอียง เอ็งก็เบี้ยว” ซัดพิธีกรข่าวช่องดังที่ซื้อช่องจาก กสทช.

เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย โพสต์เฟซบุ๊กเดือด วิจารณ์พิธีกรข่าวของสถานีโทรทัศน์ที่ได้ใบอนุญาตจาก กสทช. ใช้ถ้อยคำรุนแรง “ถ้าน็อตเอียง เอ็งก็เบี้ยว” ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม กระตุ้นเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์
วันนี้ (23 ม.ค.)โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลัง เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความไม่พอใจต่อพิธีกรข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นช่องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยเรวดีระบุข้อความว่า“ถ้าน็อตเอียง? เอ็งก็เบี้ยว เพราะพิธีกรข่าวช่องที่ซื้อจาก กสทช. คือกะเท่เร่!”
ข้อความดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการวิจารณ์เชิงรุนแรง สะท้อนความไม่พอใจต่อท่าทีหรือการนำเสนอข่าวของพิธีกรข่าวรายหนึ่ง ซึ่งเรวดียังไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือสถานีอย่างชัดเจน แต่ถ้อยคำที่ใช้ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักในโลกโซเชียล
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามต่อมาตรฐานสื่อมวลชน และฝ่ายที่มองว่าการใช้ถ้อยคำลักษณะดังกล่าวไม่เหมาะสม และอาจสร้างความแตกแยกในสังคม
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงหรือการตอบโต้จากสถานีโทรทัศน์หรือพิธีกรข่าวที่ถูกพาดพิงแต่อย่างใด ขณะที่ประเด็นเรื่องบทบาท ความเป็นกลาง และจรรยาบรรณของสื่อ ยังคงเป็นหัวข้อที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย