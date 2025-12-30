‘บิ๊กกุ้ง’ โต้ข่าวปลอม คำพูดแรงโซเชียล สร้างแตกแยก ย้ำชาติไทยต้องการสามัคคี ขอหยุดแชร์

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2568 พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า กรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กบางเพจ ได้โพสต์เผยแพร่ข้อความบิดเบือน ว่า บิ๊กกุ้งสวนแรง แผ่นดินใครแผ่นดินมัน ไม่รับแผนที่โจร 1 ต่อ 2 แสน ไปเซนอะไรไว้ต้องรับผิดชอบเอง รัฐบาลเราหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้
ข้อความดังกล่าวนี้ ไม่เป็นความจริง เป็นข่าวปลอม ตนไม่เคยไปพูดแล้วให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลย ข้อความดังกล่าว เป็นการสร้างความแตกแยก ประเทศชาติเราต้องการความ สมัครสมานสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม