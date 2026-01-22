ผู้ช่วยทูตทหารกว่า 10 ชาติขึ้นผามออีแดง ดูความเสียหาย-กัมพูชาใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานยิงใส่ไทย

ผู้ช่วยทูตทหารกว่า 20 คนจาก 10 กว่าประเทศ ลงพื้นที่ผามออีแดง ดูหลักฐานปะทะ กัมพูชาใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานปฏิบัติการ ยิงตอบโต้เข้ามายังฝั่งไทย เป็นเหตุให้ไทยสูญเสีย 3 นาย บ้านเรือน-ทรัพย์สินประชาชนเสียหาย เดือดร้อนหนัก
เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2569 คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศกว่า 20 นาย จากมากกว่า 10 ประเทศ ลงพื้นที่จุดปะทะบริเวณผามออีแดง ภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อมูลเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชา ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 8–27 ธ.ค.2568
พ.ท.สามารถ แก้วสีไว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์การสู้รบ พร้อมชี้แจงสภาพภูมิประเทศฝั่งกัมพูชา โดยระบุว่ามีการใช้พื้นที่ตัวปราสาทพระวิหารเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร และเป็นจุดยิงตอบโต้เข้ามายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง
เหตุปะทะดังกล่าวส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 3 นาย และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 100 นาย นอกจากนี้ยังมีประชาชนเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บอีก 6 ราย จากแรงระเบิดและกระสุนปืนใหญ่ที่ตกในพื้นที่ชุมชน
ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป คณะผู้ช่วยทูตทหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านหนองเม็ก ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ ซึ่งถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่จนได้รับความเสียหายหลายหลัง เพื่อรับทราบผลกระทบต่อพลเรือนจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา