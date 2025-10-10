ข่าวปลอม อย่าแชร์! ไทยยึดครองผามออีแดงของกัมพูชา ไม่จริง แต่ผามออีแดงเป็นที่ท่องเที่ยวไทยอยู่แล้ว

จากกระแสข่าวเรื่อง ไทยยึดครองผามออีแดงของกัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชี้แจงว่า ผามออีแดงในกัมพูชาไม่มีอยู่จริง แต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีระยะทางประมาณ 300 เมตร
