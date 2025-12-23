เขมรยังไม่หยุด ยิงปืนใหญ่-BM21 เข้าประสาทตาควาย-เนิน350-ภูมะเขือ ฝ่ายเรายิงโต้ ทำลายเป้าหมาย

ทภ.2 สรุปสถานการณ์ เขมรยังยิงปืนใหญ่-BM21 เข้าพื้นที่ภูมะเขือ ปราสาทตาควาย เนิน 350 ฝ่ายเรายิงต่อต้าน ทำลายเป้าหมายได้หลายจุด ตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของกัมพูชา พร้อมสถาปนาความมั่นคงในหลายพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2568 (เวลา 17.00 น.)
พื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายเราปฏิบัติการตามแผนเชิงรุก ดำเนินการกวาดล้าง ทำการสถาปนา และเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย
พื้นที่ซำแต-โดนตรวล-ภูผี-สัตตะโสม-พนมประสิทธิโส-ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชา ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ และจรวด BM21 ยิงเข้าใส่แนวการวางกำลังของฝ่ายเรา ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ และใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายได้หลายจุด
พื้นที่ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย ทั้งสองฝ่ายมีการปะทะเป็นระยะๆ ฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาว เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง และปืนใหญ่ มาตกบริเวณป่ายาง บ้านซำเม็ง และบ้านภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายเราได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด โดรนทิ้งระเบิด ปืนใหญ่ทำการยิงต่อต้านปืน และยิงตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชา
พื้นที่ภูมะเขือ พลาญหินแปดก้อน ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงจรวด จรวด BM 21 เข้ามาตกบริเวณยอดภูมะเขือ และบริเวณพลาญหินแปดก้อนหลายนัด ฝ่ายเราใช้ปืนใหญ่ทำการยิงต่อต้านปืน นอกจากนั้นยังตรวจพบโดรนขนาดใหญ่ บินจากด้านภูมะเขือไปผามออีแดง
พื้นที่คนา ฝ่ายเราดำเนินการสถาปนาความมั่นคง ดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรง และตรึงกำลังในพื้นที่
พื้นที่ตาควาย ฝ่ายเราดำเนินการพิสูจน์ทราบ กวาดล้าง สถาปนาความมั่นคง วางกำลังตรึงที่หมาย ฝ่ายกัมพูชายังคงยิงจรวด BM21 เข้าใส่ฝ่ายเรา บริเวณเนิน 350 และตาควาย
กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ แม้ต้องแลกด้วยชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง สืบต่อลูกหลานไทยอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดไป