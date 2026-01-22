สยามสมาคมฯ จัดคอนเสิร์ตใหญ่ “Mozart · Requiem” น้อมรำลึก 100 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 และวันคล้ายวันประสูติพระนางเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต “Mozart · Requiem: Concert in Memoriam 1925–2025” การแสดงดนตรีคลาสสิกเพื่อถ่ายทอดบทเพลงอมตะ “เรควีม” (Requiem) ของ ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท ผ่านการตีความใหม่อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง เนื่องในวาระครบ 100 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 และครบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ร่วมสัมผัสพลังแห่งดนตรีที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน ในบรรยากาศอันงดงามเหนือกาลเวลา
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุคคลสำคัญ 2 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา พระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่ 6 ผู้ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตลอดพระชนมชีพ
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์บรมราชูปถัมภกพระองค์แรกของสยามสมาคมฯ ในฐานะสถาบันหลักที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และธรรมชาติวิทยาของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์บรมราชูปถัมภกของสมาคมฯ เรื่อยมา
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดคอนเสิร์ตพิเศษ "Mozart · Requiem: Concert in Memoriam” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท
คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การแสดงครั้งนี้มีความน่าสนใจในหลายแง่มุม เพราะไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ได้แสดงความสามารถบนเวทีใหญ่ โดยมีศิลปินนำแสดง ได้แก่ วาทยากร วรปรัชญ์ วงศ์สถาพรพัฒน์, โซปราโน พิจาริน วิริยะศักดากุล, อัลโต ดวงอมร ฟู่, เทเนอร์ นารุมิ ฮาชิโอกะ และบาส บาริโทน เบนจามิน กิลโบด์ นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีและนักร้องทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศร่วมแสดงกว่า 100 คน ในสถานที่สำคัญอย่างพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ (Byzantine) และรูปแบบมัวร์ริช (Moorish) ที่งดงาม
คุณวรปรัชญ์ วงศ์สถาพรพัฒน์ นักประพันธ์เพลง (Composer) ผู้ได้รับรางวัล SCG Young Thai Artist Award ในปี 2020 สาขาดนตรี จากผลงาน WABI-SABI ที่ได้แรงบันดาลใจจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของญี่ปุ่น และวาทยกร (Conductor), นักเรียบเรียงเสียงประสาน (Arranger) และผู้ช่วยวาทยกร บางกอกโอเปร่า เปิดเผยถึงการแสดงในครั้งนี้ว่า “เรควีม” (Requiem) แต่เดิมเป็นพิธีมิสซาในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก จัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ในพิธีศพ ต่อมากลายเป็นหมวดงานประพันธ์ดนตรีที่มีเนื้อหากล่าวถึงการไว้อาลัยหรือความตาย นิยมนำมาแสดงอย่างแพร่หลายโดยไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา
โมซาร์ทเริ่มประพันธ์เรควีมในปี ค.ศ. 1791 ถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายในชีวิต เนื่องจากโมซาร์ทถึงแก่กรรมก่อนที่จะประพันธ์เรควีมจนจบ ทำให้ปัจจุบันมีงานประพันธ์ชิ้นนี้ปรากฏอยู่หลายฉบับ แต่ละฉบับล้วนเป็นความพยายามรังสรรค์ของนักประพันธ์รุ่นหลังที่เข้ามานำเสนอแนวคิดด้านดนตรีต่อจากต้นฉบับเดิม โดยในการแสดงครั้งนี้ตนได้มีโอกาสนำเสนอการเรียบเรียงเรควีมของโมซาร์ทในแบบฉบับของตัวเองเป็นครั้งแรกเช่นกัน
คอนเสิร์ตพิเศษ “Mozart · Requiem: Concert in Memoriam” จัดแสดงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท บัตรเข้าชมการแสดง ได้แก่
ชั้นทับทิม: ที่นั่งสำหรับวีไอพี 2 ที่นั่ง ราคา 30,000 บาท ได้รับหนังสือ “พิพิธพญาไท: สมุดภาพศิลปกรรมของพระราชวังพญาไท” จำนวน 1 เล่ม
ชั้นมรกต: ที่นั่งวีไอพี 2 ที่นั่ง ราคา 20,000 บาท และที่นั่งสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 1,500 บาท 2,000 บาท และ 2,500 บาท
ผู้สนใจเข้าชมติดต่อได้ที่ คุณ ชุลีพร ไพรีรัก โทร : 02-661-6470-3 ต่อ 201 (วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 9:00 - 17:00) E-mail: chuleeporn@thesiamsociety.org ทั้งนี้ รายได้จากการจัดการแสดง นำไปสนับสนุนกิจกรรมของสยามสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทย และของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้