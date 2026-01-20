ผู้นำเวียดนามให้คำมั่นเศรษฐกิจโตมากกว่า 10% ต่อปีในช่วงที่เหลือของทศวรรษ

รอยเตอร์ - ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ที่จะตัดสินอนาคตทางการเมืองของเขา โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม ได้ให้คำมั่นว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวมากกว่า 10% ต่อปีในช่วงเวลาที่เหลือของทศวรรษนี้ แม้จะมีอุปสรรคในระดับโลกก็ตาม
การประชุมระยะเวลา 1 สัปดาห์ ที่จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ (19) ในกรุงฮานอย จะเลือกผู้นำพรรคที่เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศ และกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจจนถึงปี 2573
การประชุมใหญ่นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความยากลำบากและความท้าทายมากมายซ้อนทับกัน ตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พายุและน้ำท่วม ไปจนถึงการระบาดของโรค ความเสี่ยงด้านความมั่นคง การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ที่ดุเดือด และการหยุดชะงักครั้งใหญ่ในห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหาร โต เลิม กล่าวกับผู้แทนเกือบ 1,600 คน ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชา
โต เลิม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำลังพยายามรักษาบทบาทหัวหน้าพรรคของเขาไว้ และอาจก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดี ซึ่งเขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิรูปภาครัฐหลังจากเขาได้ริเริ่มการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษในช่วงเวลาสั้นๆ ที่เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
เอกสารพรรคที่ยื่นต่อสมัชชาที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบแล้วระบุว่าเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามไม่ต่ำกว่า 10% จนถึงปี 2573 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่พลาดไปที่ 6.5%-7.0% สำหรับช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ
โต เลิม ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้กล้าเสี่ยงที่ได้รับการยกย่องจากนักลงทุนต่างชาติ สำหรับการปฏิรูปที่ทะเยอทะยานของเขา แม้ว่าเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากข้าราชการหลายหมื่นคนต้องตกงาน
เขายังส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ โดยให้อำนาจตำรวจมากขึ้นในการตรวจสอบกฎหมายและควบคุมธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เพิ่มการแข่งขันกับกองทัพ ที่ดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมาย
ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โต เลิม ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นเวลา 40 นาที ในห้องโถงปูพรมแดงที่บรรดาผู้แทนนั่งบนเก้าอี้บุผ้าสีแดงหันหน้าเข้าหารูปปั้นสูงตระหง่านของโฮจิมินห์ ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ ภายใต้ภาพของคาร์ล มากซ์ และวลาดิมีร์ เลนิน
ประธานาธิบดีเลือง เกือง ที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ประมาณ 10 นาที อาจเป็นสุนทรพจน์เปิดการประชุมครั้งสุดท้ายของเขา หากโต เลิม ประสบความสำเร็จในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว
โต เลิม วัย 68 ปี กล่าวว่าเวียดนามจำเป็นต้องลดขั้นตอนทางราชการและขยายการค้าโลกเพื่อปกป้องเอกราชและผลประโยชน์ของชาติ
ภาษี 20% ที่รัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บจากเวียดนามในเดือนส.ค. ไม่ได้ขัดขวางการเติบโตของการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลกับวอชิงตันมากเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว
แต่เวียดนามกำลังมองหาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับพันธมิตรอื่นๆ เนื่องจากผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ น่าจะเกิดขึ้นอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้า
ผู้นำพรรคของเวียดนามให้คำมั่นว่าจะยังคงต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป แม้ว่าในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง การปราบปรามการทุจริตที่ริเริ่มโดยเหวียน ฝู จ่อง ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าจะลดลง เนื่องจากเขาพยายามเร่งอนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
“โครงสร้างพื้นฐานต้องได้รับการพัฒนาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค ระหว่างภูมิภาค และระดับโลก” โต เลิม กล่าว
เขายังเป็นผู้กำกับควบคุมการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง
เวียดนามต้องการสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ไปยังจีน และกำลังวางแผนที่จะสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังกำลังก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ใกล้กับเมืองใหญ่ แม้ว่าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่มีอยู่จะขาดการเชื่อมต่อทางรถไฟไปยังศูนย์กลางเมืองก็ตาม
ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ โต เลิม ที่ชื่นชอบดนตรีคลาสสิก ยังกำกับดูแลการอนุมัติการก่อสร้างโอเปร่าเฮ้าส์ขนาดใหญ่แห่งใหม่ ที่เป็นแห่งที่ 2 ของกรุงฮานอย ซึ่งเปิดใช้งานในปี 2566 ส่วนแห่งที่ 3 ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง.