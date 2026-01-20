"Marathon" เย้ยกองแช่ง ทะยานติดท็อปเซลส์บนสตีม

ทลายคำสาป Concord 2.0 ลงได้สำเร็จ! สำหรับเกมชูตติ้งตัวใหม่จากค่ายบันจี้ที่ล่าสุดขึ้นติดท็อปไฟฟ์เกมขายดี หลังเริ่มเปิดจองไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง
ภายหลังจากที่สตูดิโอ Bungie ได้ออกมาประกาศกำหนดวางจำหน่ายสำหรับ Marathon ผลงานเกมยิงไลฟ์เซอร์วิสแนว Extraction Shooter สุดล้มลุกคลุกคลานของพวกเขา ที่จะได้ฤกษ์เปิดขายอย่างเป็นทางการสักที ในวันที่ 6 มีนาคมปี 2026 ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) นั้น
ล่าสุดผ่านไปไม่นานเพียงแค่ 3 ชั่วโมงหลังเริ่มเปิดพรีออเดอร์ ตัวเกม Marathon ในชุดปกติมาตรฐานกลับสามารถทะยานขึ้นติดอันดับท็อป 5 เกมขายดีบนสตีมได้อย่างสวยงาม แซงโด่งนำหน้าทั้งเกมฟรีทูเพลย์กระแสแรง Where Winds Meet รวมไปถึงเกมยิงผีที่หลายคนรอคอยอย่าง Resident Evil Requiem
‼️Marathon has hit #5 on Steam's top sellers list (US) just 3 hours after pre-orders opened. 🔥
"Concord 2.0" doomers in shambles right now. pic.twitter.com/PeULcQ7N8W— Marathon Bulletin (@TauCetiGG) January 19, 2026
ณ ปัจจุบันเกม Marathon เปิดขายอยู่ที่ราคา 999 บาท หากนำไปเปรียบเทียบกับบรรดาเกมยิงที่ต้องจ่ายราคาหลักพันต้นๆเพื่อเข้าเล่นอย่าง Arc Raiders และ Helldivers 2 แล้ว การที่มันสามารถสู้กับเกมดังๆเหล่านี้ได้อย่างสูสีนับว่าเก่งพอตัวเลยทีเดียว
ทั้งหมดนี้คือผลจากการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองของค่ายบันจี้ ที่ยอมฟังเสียงฟีดแบคตอบรับจากผู้เล่นและใช้เวลาขัดเกลาตัวเกม Marathon อย่างหนักเพื่อลบคำสบประมาทของใครๆ ถึงแม้ว่ามันยังเหลือด่านทดสอบสุดท้ายกับยอดผู้เล่นจริงหลังเกมวางจำหน่ายที่ต้องรอพิสูจน์กันอีกครั้งก็ตามที
