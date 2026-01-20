xs
"Marathon" เย้ยกองแช่ง ทะยานติดท็อปเซลส์บนสตีม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทลายคำสาป Concord 2.0 ลงได้สำเร็จ! สำหรับเกมชูตติ้งตัวใหม่จากค่ายบันจี้ที่ล่าสุดขึ้นติดท็อปไฟฟ์เกมขายดี หลังเริ่มเปิดจองไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ภายหลังจากที่สตูดิโอ Bungie ได้ออกมาประกาศกำหนดวางจำหน่ายสำหรับ Marathon ผลงานเกมยิงไลฟ์เซอร์วิสแนว Extraction Shooter สุดล้มลุกคลุกคลานของพวกเขา ที่จะได้ฤกษ์เปิดขายอย่างเป็นทางการสักที ในวันที่ 6 มีนาคมปี 2026 ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) นั้น

ล่าสุดผ่านไปไม่นานเพียงแค่ 3 ชั่วโมงหลังเริ่มเปิดพรีออเดอร์ ตัวเกม Marathon ในชุดปกติมาตรฐานกลับสามารถทะยานขึ้นติดอันดับท็อป 5 เกมขายดีบนสตีมได้อย่างสวยงาม แซงโด่งนำหน้าทั้งเกมฟรีทูเพลย์กระแสแรง Where Winds Meet รวมไปถึงเกมยิงผีที่หลายคนรอคอยอย่าง Resident Evil Requiem



ณ ปัจจุบันเกม Marathon เปิดขายอยู่ที่ราคา 999 บาท หากนำไปเปรียบเทียบกับบรรดาเกมยิงที่ต้องจ่ายราคาหลักพันต้นๆเพื่อเข้าเล่นอย่าง Arc Raiders และ Helldivers 2 แล้ว การที่มันสามารถสู้กับเกมดังๆเหล่านี้ได้อย่างสูสีนับว่าเก่งพอตัวเลยทีเดียว

ทั้งหมดนี้คือผลจากการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองของค่ายบันจี้ ที่ยอมฟังเสียงฟีดแบคตอบรับจากผู้เล่นและใช้เวลาขัดเกลาตัวเกม Marathon อย่างหนักเพื่อลบคำสบประมาทของใครๆ ถึงแม้ว่ามันยังเหลือด่านทดสอบสุดท้ายกับยอดผู้เล่นจริงหลังเกมวางจำหน่ายที่ต้องรอพิสูจน์กันอีกครั้งก็ตามที




ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
gematsu

