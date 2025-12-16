พร้อมมั้ย? "มาราธอน" ได้เวลาพิสูจน์ตัวเอง มี.ค.ปีหน้า

ถึงใครจะไม่พร้อม แต่บันจี้พร้อมแล้ว! สำหรับการวางจำหน่ายเกมชูตติ้งฝ่ามรสุมดราม่าที่ใช้เวลาปรับจูนแก้ไขกันมานานพอสมควร
Bungie ออกมาประกาศฤกษ์งามยามดีเตรียมพร้อมปล่อยวางจำหน่าย Marathon ผลงานเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งแนวทีมเบส Extraction Shooter สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) ในช่วงเดือนมีนาคมปี 2026 สนนราคา 39.99 เหรียญสหรัฐหรือประมาณพันกว่าบาท
ผู้เล่นจะรับบทเป็น "รันเนอร์" อาสาสมัครที่ยอมสละกายเนื้อเพื่อทำงานแลกค่าจ้างแบบไม่มีวันสิ้นสุด ภารกิจหลักของเราในแต่ละวันคือการปลูกถ่ายจิตสำนึกเข้าควบคุมกายเปลือก Shell ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แล้วโดดลงไปยังดวงเคราะห์อาณานิคม Tau Ceti IV ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรอันมีค่ากลับขึ้นมา แน่นอนว่าระหว่างทางเราต้องเผชิญทั้งอสูรกายเอเลี่ยนเจ้าถิ่นและเหล่ารันเนอร์คู่แข่งที่พร้อมแย่งชิงทุกสิ่งไปจากศพคุณ
โดยทางบันจี้มีแผนโรดแม็พในการอัปเดตเกมเพลย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งนั่นรวมไปถึงแม็พแผนที่ใหม่, ร่างกายเปลือกใหม่ของเหล่ารันเนอร์, กิจกรรมอีเวนท์ใหม่ๆ และอะไรอื่นๆอีกมากมาย สตาร์ทเริ่มต้นด้วย UESC Marathon’s Cryo Archive ใน Season 1 ส่วนรายละเอียดจะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งเมื่อตัวเกมใกล้วางจำหน่าย
และทิ้งท้ายก่อนจากกัน ทางทีมผู้พัฒนายังได้ฝากคลิปวิดีโอใหม่ความยาวร่วม 23 นาที ที่สรุปรวบรวมทุกไฮไลท์ภายในเกม Marathon ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามเสียงฟีดแบคของแฟนๆมาให้พวกเราได้รับชมกันด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*