"ชูวิทย์" แฉยับ "ทนาย ก." ธาตุแท้โผล่! ลวนลามเด็ก 18 ห่วงเจริญรอยตามทนายตั้ม

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ทิ้งบอมบ์แฉธาตุแท้ 'ทนาย ก.' ทนายดังหน้าจอที่เน้นห่วงยอดไลก์มากกว่ารูปคดี ล่าสุดส่อแววสิ้นชื่อหลังมีข่าวลวนลามเยาวชนวัย 18 ปีจนมีคลิปเสียงมัดตัว ขณะที่ ทนายแก้ว มนต์ชัย เคลื่อนไหวแล้วผ่านโซเชียล วอนสื่อนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมและขอโทษผู้ได้รับผลกระทบ
จากกรณี โดนหลายเพจ ใบ้อักษรย่อแบบระบุชื่อว่า “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เป็นคนในข่าวฉาว “ทนายดัง” พาเยาวชนอายุ 18 ปี ขึ้นรถ มีการจก ล้วง จูบ แจ๊ะ เรื่องแดงเพราะเด็กอัดคลิปเสียงไว้ พอรู้ว่าเกมเลยส่งคนไปเคลียร์ แต่เจอพ่อแม่เด็กสวนถ้าลูกคุณโดนบ้างจะทำอย่างไร ทำทนายดังถึงกับไปไม่เป็น
ต่อมา เฟซบุ๊กทนายแก้ว ได้เคลื่อนไหวชี้แจงข่าวดังกล่าวแล้ว ลั่นไม่ประสงค์ให้รายละเอียด หวั่นการโต้แย้งผ่านสื่อสาธารณะ ทำให้สถานการณ์บานปลาย วอนสื่ออย่านำเสนอความคิดเห็นจนส่งผลกระทบเกินสมควรกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
ต่อมา เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดโปงพฤติกรรม "ทนาย ก." ทนายดังโซเชียล ส่อแววมีคดีล่วงละเมิดเด็กฝึกงาน ทั้งนี้ นายชูวิทย์ ได้ระบุข้อความว่า
"ธาตุแท้ทนาย ก.
.
ทนายที่หากินตามโซเชียล ออกรายการให้ความรู้กฎหมายจนค่าตัวขึ้น
.
บางคนไลฟ์สดหน้าจอสารพัดเรื่อง ชอบอ่านคอมเม้นท์มากกว่าอ่านคดีลูกความ
.
แต่พอขึ้นศาลไม่ทำการบ้าน เพราะมัวแต่ติดมือถือ
.
สังคมไทยมีทนายพรรค์นี้อยู่มาก
.
พรุ่งนี้คงมีข่าวใหญ่ “ทนายดังโซเชียล“ ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน ล้วงควักสนุกสนานเพราะเมาไวน์
.
ชื่อเล่นย่อ “ก” สารพัดนึก ถึงคราวตาม “ทนายตั้ม” ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่เดียวกันไหม?
.
คงต้องรีบเคลียร์ว่า “พี่เมาไปหน่อย ยังไม่ได้สอดใส่ แค่เอ็นดู“ จ่ายค่าเสียหายสัก 7 หลัก แล้วให้เมียด่าสักเดือน
.
เดี๋ยวนี้คนไทยต้องระวังเหมือนกัน ดูหน้าทนายไม่รู้ใจ เอาลูกสาวไปฝึกงาน ได้ช้ำใจแทนช่ำชองเรื่องกฎหมาย
.
เรื่องนี้ไม่รู้เทาหรือเปล่า?
.
อย่าให้ผมวนไปการเมืองเรื่องส้ม เดี๋ยวจะหาว่าโพสต์ทุกวัน
.
เว้นให้สักวันจะเป็นไร เหลืออีกตั้ง 2 อาทิตย์กว่า
.
เก็บไว้รอทีเด็ดใกล้ๆ เลือกตั้ง กระแสมีดีมีร้ายเหมือนกัน
.
เรื่องแบบนี้ไม่ถามผมแล้วจะไปถามหมาที่ไหน?"