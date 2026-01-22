“ทนายแก้ว” เคลื่อนไหวเสียใจสุดซึ้ง ขอโทษทุกฝ่าย ยังไม่ขอแจง หวั่นสถานการณ์ยิ่งซับซ้อน-บานปลาย

“ทนายแก้ว” เคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอโทษทุกฝ่าย ยังไม่ประสงค์จะให้รายละเอียด หวั่นทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อน-บานปลาย
จากรณีเพจดังเฟซบุ๊กโพสต์ระบุว่า อึ้ง! ทนายชื่อดัง ตัวย่อ “ทนายแก้ว” พาเยาวชนอายุ 18 ขึ้นรถ จากนั้น มีจก-ล้วง-จูบ-แจ๊ะ เรื่องแดงเพราะเด็กอัดคลิปเสียงไว้ พอรู้ว่าจะเกมเลยรีบส่งคนไปเคลียร์ แต่เจอพ่อแม่เด็กสวนกลับ ถ้าลูกคุณโดนบ้างจะทำอย่างไร? ทนายดังถึงกลับไปไม่ถูก... รอแถลงข่าวพรุ่งนี้
ด้านมุมของทนาย ชี้แจงว่า ไม่ได้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นการแสดงออกโดยสมัครใจ และยืนยันว่าภายหลังได้มีการติดต่อไปขอโทษฝ่ายหญิงแล้ว อีกทั้งยังมีการพูดคุยกันต่อ ทำให้เข้าใจว่าสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ
จากนั้นมีการนัดพูดคุยเพื่อหาทางยุติเรื่อง โดยฝ่ายครอบครัวฝ่ายหญิงมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 10 ล้านบาท ก่อนจะมีการเจรจาลดลงเหลือ 5 ล้านบาท และสุดท้ายทนายเสนอจ่าย 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้เรื่องจบ ไม่กระทบต่อชื่อเสียงและหน้าที่การงาน พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การยอมรับว่าตนกระทำผิด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดียวกัน ได้มีการส่งต่อคลิปเสียงการสนทนาบางส่วนไปยังเพจและสื่อ จนนำไปสู่การเผยแพร่ในวงกว้าง และกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้ เรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น ต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (22 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊กทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ข้อความ ระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับตัวผม ในช่วงที่ผ่านมา ผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงเพื่อแสดงจุดยืนของผมในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
ประการแรก ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขออภัยต่อทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกระแสข่าวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้ที่ติดตาม ที่ให้ความเชื่อมั่น และให้กำลังใจผมมาโดยตลอด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจต่อหลายฝ่าย ซึ่งผมรับรู้และตระหนักถึงความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอย่างดี
ผมขอเรียนว่า ยังไม่ประสงค์จะให้รายละเอียดหรือแสดงความเห็นใดๆ ต่อข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อ เนื่องจากการสื่อสารหรือการโต้แย้งผ่านพื้นที่สาธารณะในขณะนี้ อาจทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและบานปลาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณี ซึ่งผมเห็นว่าควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและเคารพตามสมควร
ผมขอยืนยันว่า หากมีความจำเป็นต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ผมจะดำเนินการชี้แจงผ่านกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
ผมขอความกรุณาสื่อมวลชนและสาธารณชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือในการเคารพต่อกระบวนการดังกล่าว เพื่อไม่ให้การนำเสนอหรือการแสดงความคิดเห็นส่งผลกระทบเกินสมควรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่กรุณาให้ความเข้าใจ และขอให้การพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นไปตามครรลองของความถูกต้องและเป็นธรรม