'ชนนพัฒฐ์' โพสต์อวยตัวเองลงพื้นที่เก่ง เจองัดสถิติขาดโหวต 72%

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส.สงขลา โพสต์ข้อความชื่นชมตนเองผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการลงพื้นที่ดูแลชาวบ้าน แม้จะมีผู้ยืนยันการทำงานในพื้นที่ แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจาก Parliament Watch พบว่าสมัยเป็น สส. เจ้าตัวมีสถิติขาดการลงมติในสภาสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3 เท่าตัว
กลายเป็นสีสันในช่วงหาเสียงและเรียกรอยยิ้มให้กับชาวเน็ต หลังเมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสงขลา พรรคกล้าธรรม ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.6 หมื่นคน
โดยนายชนนพัฒฐ์ ได้โพสต์ข้อความกล่าวถึงการทำงานของตนเองในลักษณะบุคคลที่สาม ระบุว่า “ไม่เคยมี สส. คนไหนลงพื้นที่ สนใจชาวบ้านเท่า สส.กฤต” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการโพสต์ชื่นชมการทำงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะพบคอมเมนต์หยอกล้อและคอมเมนต์จากประชาชนในพื้นที่บางส่วนที่เข้ามายืนยันว่า เคยเห็นนายชนนพัฒฐ์ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านจริงตามที่กล่าวอ้าง
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กระแสชื่นชมการลงพื้นที่กำลังเป็นที่พูดถึง ชาวเน็ตอีกกลุ่มได้มีการหยิบยกข้อมูลสถิติการทำงานในรัฐสภามาเปิดเผยเพื่อตั้งข้อสังเกต โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Parliament Watch ของ WeVis ซึ่งรวบรวมสถิติการลงมติในสภาฯ พบว่าในสมัยที่นายชนนพัฒฐ์ดำรงตำแหน่ง สส. นั้น มีสถิติการลาหรือขาดการลงมติถึง 78 ครั้ง จากทั้งหมด 107 มติ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 72.9% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงกว่าค่ากลางของสมาชิกสภาทั้งหมดที่อยู่ที่ 24.7% เป็นอย่างมาก