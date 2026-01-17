กกต.ย้ำหลักเกณฑ์ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สส. เน้นปลอดภัย ไม่บดบังและกีดขวางจราจร

กกต.ย้ําหลักเกณฑ์การจัดทําและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สส. เน้นความปลอดภัย ไม่บดบังทัศนวิสัยและไม่กีดขวางการจราจร
วันนี้ ( 17 ม.ค.) สํานักงาน กกต. ย้ําเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. และพรรคการเมือง ให้ปฏิบัติตามประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. 2566 อย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้ทาง หรือการจราจร
ทั้งนี้ การจัดทําแผ่นป้ายหาเสียง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนด ดังนี้ แผ่นป้ายต้องมีขนาด กว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้ ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัด ผู้สมัครสามารถจัดทําแผ่นป้ายได้ไม่เกิน 2 เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง
พรรคการเมืองสามารถจัดทําแผ่นป้ายได้ไม่เกิน 1 เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้ง ในจังหวัดนั้น การติดแผ่นป้ายต้องไม่ติดทับซ้อนหรือปิดบังแผ่นป้ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอื่น
สําหรับสถานที่ติดแผ่นป้าย ให้ติดตั้งเฉพาะในบริเวณที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดประกาศกําหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องเป็นพื้นที่สาธารณะหรือสาธารณสถานของรัฐ ที่เหมาะสม โดยต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อประชาชน หรือยานพาหนะ และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือการจราจร รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชน
และในกรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่กําหนด หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอํานาจแจ้งให้แก้ไขภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดําเนินการแก้ไขภายในกําหนด ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจสั่งรื้อถอน หรือปลดออก หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดําเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองนั้น และรายงานให้ กกต. ทราบ ซึ่งอาจนํามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
สํานักงาน กกต.ขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. และพรรคการเมืองทุกพรรค ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การหาเสียง เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน