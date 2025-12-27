"กล้าธรรม" ส่งผู้สมัคร สส.กทม.ครบ 33 เขต ยืนยัน "ทำมากกว่าพูด"

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม นำทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต เดินทางมายังอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า พรรคกล้าธรรม เป็นพรรคน้องใหม่ที่ยังไม่เคยส่งผู้สมัครลงเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญของคนกรุง เราทำมากกว่าพูด ฉะนั้นการลงสมัครครั้งนี้ถือว่าขอพิสูจน์ตัวเองให้พี่น้องคนกรุงเทพฯ พิจารณา
สำหรับนโยบายของพรรคกล้าธรรมที่จะกระแทกใจคนกรุงเทพฯ คือ ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่ซ่อนอยู่ เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน รถติด น้ำท่วม ขยะ และสภาพสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ ปัญหาหลักของกรุงเทพฯ คือเศรษฐกิจ ฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนกรุงเป็นเรื่องสำคัญ แม้กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงที่มีเศรษฐีเยอะ มีคนฐานะดี ชนชั้นสูงมากมาย แต่จริงๆ คนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นผู้มีรายได้น้อย ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวคงไม่ใช่การแก้ปัญหาเป็นจุดๆ แต่เป็นปัญหาภาพรวมของเศรษฐกิจที่เราต้องจัดการ
คิดว่าวันนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดคงไม่ใช่เรื่องของปัญหาหนี้สินอย่างเดียว แต่ควรจะเป็นเรื่องของรายได้ด้วย การสร้างรายได้ ที่มาของรายได้ ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ขาดแคลน และไม่ค่อยมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ขึ้นมา ซึ่งวันนี้พรรคกล้าธรรมส่งผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ ครบทั้ง 33 เขต