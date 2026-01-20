﻿สำรวจเนิน 350 ยันไม่มีอุโมงค์ลับ ทหารไทยควบคุมได้โดยสมบูรณ์

สำรวจเนิน 350 จ.สุรินทร์ หลังเสียงปืนสงบ ไม่มีอุโมงค์ลับ ทหารไทยควบคุมได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่ถูกทหารกัมพูชาบุกรุกเข้ามา 20-40 ปี ไม่ใช่พื้นที่ใหม่
วันนี้(20 ม.ค.69) พ.ท.ศรายุทธ มาลาสาย ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 22 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2(ผบ.พัน ร.22 ฉก.2) ในฐานะรับผิดชอบพิ้นที่เนิน 350-ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ ระบุว่า ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่มา 2 ปีแล้ว โดยได้นํากําลังเข้าปฏิบัติการทางทหารรอบแรกเดือน ก.ค.2568 และได้เห็นความยาก รวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นภารกิจที่คาใจตั้งแต่รอบแรก จึงได้เตรียมการจนกระทั่งการปะทะรอบสองเดือนธันวาคม 2568 ตั้งมั่นว่า จะทําให้ดีที่สุด และพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าสิ่งที่คาใจต้องทำให้ได้ และตอนนี้ทำได้ตามแผนที่ได้วางไว้ และเป็นหน้าที่ที่ต้องทํา
ทั้งนี้ ไม่ได้รู้สึกดีใจหรือเสียใจ แต่เป็นหน้าที่ที่ทหารต้องปกป้องอธิปไตยของชาติ เพราะถือเป็นหน้าที่ที่ไม่มีใครมาทําแทนได้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาขุดเจาะอุโมงค์ลับในพื้นที่ 350 และปราสาทตาควายนั้น ยืนยันว่า ไม่มี ส่วนใหญ่เจาะเป็นซอกหิน แต่มีความแข็งแกร่ง ส่วนอุโมงค์ที่ปรากฏคือบริเวณช่องกร่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบถึงกัน
พร้อมย้ำว่า จนถึงขณะนี้ประชาชนกัมพูชายังไม่กลับเข้าพื้นที่ มีแต่ทหารกัมพูชาเข้ามาปรับปรุงที่มั่นใหม่ ยาวไปถึง จ.สระแก้ว ประมาณ 70-80 กม.และช่องจอม 20 กม.
ทั้งนี้เนิน 350 จุด ถือเป็นพื้นที่สูงข่ม เดิมเป็นพื้นที่ยึดครองของฝ่ายกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยไทย นอกจากนี้ยังมีป้อมที่สําคัญ คือป้อมปูนซึ่งเป็นจุดตรวจการณ์ รวมถึงเนิน 291
ปัจจุบันฝ่ายไทยควบคุมเนิน 350 ได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของไทยที่ไม่ใช่พื้นที่ใหม่ แต่กัมพูชารุกล้ำมา 20-40 ปี แล้วตามแผนที่ 1:50000