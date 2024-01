พีระมิดแห่งกิซ่า สิ่งมหัศจรรย์เหนือกาลเวลาของอียิปต์

ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่า เมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์จะไปสู่ชีวิตหลังความตายในฐานะพระเจ้ารอการกลับมาคืนชีพ ดังนั้นจึงเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายโดยสั่งให้สร้างสุสาน นั่นคือ พีระมิดขนาดใหญ่สำหรับตนเอง และยังเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พวกเขาต้องการในโลกหน้าพีระมิดแห่งแรกมีขนาดใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดกว่า 4,500 ปี คือ พีระมิดแห่งคูฟู (หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า The Great Pyramids) ที่เริ่มสร้างตั้งแต่ 2,550 ปีก่อนคริสตกาลต่อมาอีกราว 30 ปี โอรสของพระองค์ทรงสร้างพีระมิดแห่งคาเฟร (Khafre) อยู่เคียงข้างกัน ซึ่งสันนิษฐานว่า “สฟิงซ์” (The Great Sphinx of Giza) ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฝ้าสุสานของพระองค์ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับ สฟิงซ์ คือ สิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายเป็นสิงโต มีศีรษะเป็นมนุษย์ เสมือนผู้พิทักษ์ฝ่ายวิญญาณ ส่วนมหาสฟิงซ์แห่งกีซา เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเฝ้าสมบัติภายในพีระมิด และขจัดวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารบกวน หรือวุ่นวายกับพระศพของฟาโรห์ส่วนพีระมิดสำคัญลำดับที่สาม คือ พีระมิดแห่งเมนคาอูเร (Menkaure) ซึ่งพีระมิดทั้งสาม รวมกับรูปปั้นสฟิงซ์ เป็นสิ่งที่เรียกรวมกันในชื่อ “กลุ่มพีระมิดแห่งกิซ่า” นั่นเองนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าในการสร้างต้องใช้แรงงานไม่น้อยกว่าหมื่นคนในระยะเวลา 20 ปี เพื่อสร้างพีระมิดทั้งสาม โดยภายหลังมีการสันนิษฐานเพิ่มเติมว่า เป็นแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มาทำงานในช่วงที่แม่น้ำไนล์ไหลหลาก อาจไม่ใช่แรงงานทาสตามการสันนิษฐานเบื้องต้นแม้ว่าพีระมิดถูกสร้างมานับพันปี แต่ความลับของสิ่งก่อสร้างสุดมหัศจรรย์ของโลก ก็ยังถูกค้นพบเสมอ โดยเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา มีการค้นพบทางเดินลับภายในพีระมิดคูฟู ซึ่งเป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดามหาพีระมิดแห่งกิซา ทางเดินดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบผ่านการถ่ายภาพรังสีด้วยรังสีคอสมิกมิวออน ก่อนบันทึกภาพโดยการสอดกล้องเอนโดสโคป 6 มม. จากญี่ปุ่นผ่านรอยต่อเล็กๆ ในหินของพีระมิดจนพบว่าเป็นทางเดินความยาว 9 เมตร กว้าง 2.1 เมตร ในบริเวณใกล้กับทางเข้าหลักของมหาพีระมิด เหนือขึ้นไปเพียง 7 เมตร โดยเพดานหน้าจั่วของอุโมงค์ลับบ่งบอกว่า สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงสร้างพีระมิด แต่ก็มีคำถามที่น่าสนใจ คือ ทางเดินนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดน้ำหนักที่ทางเข้าหลัก หรือแบ่งเบาภาระในพื้นที่ที่ยังไม่มีใครค้นพบ