ไม่จบ “ไอซ์ อีผัวตัวดี” โพสต์คลิปวอนขอโอกาส ยอมรับสำนึกผิด อ้างถูกเมียทำร้าย ไม่ขอรับเงิน 15 ล้าน เมียจ้างเลิก (ชมคลิป)

โลกออนไลน์ยังคงจับตาดราม่าครอบครัวร้านซีฟู้ดชื่อดัง “เหมย หมึกเป็นซาซิมิ” หลังสามีออกมาโพสต์คลิปเปิดใจ ยอมรับผิดปมพัวพันเด็กในร้าน ยืนยันไม่มีเมียน้อย พร้อมอ้างถูกภรรยาทำร้ายร่างกายแทบทุกวัน วอนสังคมให้โอกาสกลับไปดูแลครอบครัว แม้ถูกเสนอเงิน 15 ล้านบาท และรถยนต์ 1 คัน เพื่อให้แยกทาง แต่เจ้าตัวยืนยันไม่ขอรับ
วันนี้ (20 ม.ค.) ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีดราม่าครอบครัวของร้านซีฟูดชื่อดัง “เหมย หมึกเป็นซาซิมิ” ล่าสุด “ไอซ์” หรือที่ชาวโซเชียลฯ เรียกว่า “อีผัวตัวดี” สามีของเจ้าของร้าน ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย ขอความเห็นใจจากสังคม พร้อมยืนยันว่าตนเองสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
โดยในคลิปดังกล่าว ไอซ์ได้เล่าว่า หลังจากเกิดเรื่องขึ้น ตนถูกภรรยาทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวัน พร้อมอ้างว่าภรรยาได้เสนอให้ตนออกไปจากชีวิต ด้วยเงินจำนวน 15 ล้านบาท และรถยนต์อีก 1 คัน แต่ตนปฏิเสธ ไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และยืนยันว่าจะขออยู่กับครอบครัวต่อไป ถึงขั้นคุกเข่าขอโทษภรรยา
ไอซ์ยังกล่าวในคลิปด้วยอารมณ์สะเทือนใจว่า ตนรู้สึกอับอายกับเหตุการณ์ทั้งหมด และยอมรับว่าพฤติกรรมในอดีตเป็นความผิดของตนเอง พร้อมยืนยันว่าบุคคลที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เมียน้อย พร้อมทั้งอ้างว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำๆ จนทำให้ตนใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัว
ช่วงท้ายของคลิป ไอซ์ได้กล่าวขอโอกาสจากสังคม ยืนยันว่าจะไม่กลับไปทำพฤติกรรมเดิมอีก สัญญาว่าจะรักและดูแลภรรยาเพียงคนเดียว เพื่อให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิม และให้ “เหมย” กลับมามีรอยยิ้มสดใสอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กระแสในโลกออนไลน์ยังคงมีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เห็นใจ และฝ่ายที่ตั้งคำถามต่อพฤติกรรมและข้อเท็จจริงที่ถูกนำเสนอ โดยยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องราวดราม่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไป
