เปิดภาพล่าสุด! สะพานจัยจุมเนี้ยะ ของเขมร หลังถูก F-16 ไทยถล่มตัดเส้นส่งกำลังบำรุง

เพจดังเผยคลิปชาวกัมพูชา รัฐบาลเร่งทำถนนชั่วคราวหลังสะพานจัยจุมเนี้ยะถูก F-16 ไทยถล่มขาด เพื่อต่อเส้นทางลำเลียงกำลังและอาวุธที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดน
จากกรณี สะพานจัยจุมเนี้ยะ ในกัมพูชา ที่เคยถูกทิ้งระเบิดทำลายจากเครื่องบินรบ F-16 ของไทย เนื่องจากสะพานดังกล่าว เป็นเส้นทางที่ทหารกัมพูชาลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อใช้คุกคามอธิปไตยไทย และเป็นเส้นทางที่เชื่อมฝั่งกัมพูชา-บริเวณพรมแดนไทย ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางขนส่ง ไม่เพียงแต่ประชาชนและสินค้า แต่รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการทำสงครามและคุกคามอธิปไตยไทย ทำให้สะพานกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความหมายเชิงเส้นทางส่งกำลังบำรุงกัมพูชา จึงมีความเสี่ยงต่อการใช้เป็นทางผ่านอาวุธเมื่อต้องการเสริมกำลังหรือเคลื่อนกำลังพล
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 ม.ค. เพจ “Army Military Force” ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของสะพานดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
“ชาวกัมพูชาเผยแพร่คลิป รัฐบาลสร้างถนนชั่วคราวที่บริเวณสะพานจัยจุมเนี้ยะ หลัง F-16 ทิ้งไข่ใส่สะพานหลักจนขาด เพื่อตัดเส้นทางการส่งกำลังบำรุงและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมา”