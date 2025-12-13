ทร. ร้อง ทอ. ส่ง F-16 บินทิ้งระเบิด สะพานจัยจุมเนี้ยะ ตัดเส้นทางขน ‘กำลัง-อาวุธ’ พร้อมบินทำลาย ‘กาสิโนทมอดา’ ตึกเสียหาย ใช้เป็น ‘ที่ตั้งทางทหาร’ ไม่ได้
วันนี้ (13ธ.ค.) น.อ.นรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษก ทร. เปิดเผยผ่านการแถลงของ ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ว่า ในพื้นที่ชายแดน จ.ตราด ฝ่ายกัมพูชาโจมตีฝ่ายไทยด้วยอาวุธสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถนำกำลังทหารราบ ‘นาวิกโยธิน’ เข้ายึดพื้นที่ได้ ทำให้ฝ่ายไทยต้องทำการริดรอนทำลายอาวุธสนับสนุน เช่น ปืนใหญ่ ปืน ค. และ BM21 ซึ่งทาง ทร. ได้ร้องขอการโจมตีทางอากาศจาก ทอ. ต่อเป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์
ทั้งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทาง ทอ. ได้โจมตี 2 สะพาน คือ สะพานจัยจุมเนี้ยะ จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา ที่ถูกใช้ลำเลียงกำลังและยุทโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชา เข้าสู่พื้นที่ ซึ่งจากผลการโจมตีก็สามารถทำลายทั้ง 2 สะพานได้เรียบร้อย
สำหรับอาคารกาสิโนทมอดา ในพื้นที่ตรงข้าม บ.ท่าเส้น จ.ตราด ที่พบว่าฝ่ายกัมพูชาดัดแปลงเป็นที่ตั้งทางทหาร เป็นที่บัญชาการ ซ่องสุมกำลัง เพิ่มกำลัง มีอุปกรณ์ควบคุมโดรน ซึ่งได้ร้องขอกำลังทางอากาศจาก ทอ. ซึ่งผลการทำลายสามารถทำลายเป้าหมายได้ แม้จะไม่ราบ แต่ภายในเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถใช้เป็นที่ตั้งทางทหารได้