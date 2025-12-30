เขมรซ่อมเสร็จแล้ว! สะพานเหล็ก “จัยจุมเนี้ยะ” หลังโดนไข่ F-16 พังเสียหายเมื่อ 13 ธ.ค.

วันนี้ (30 ธ.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชาเผยแพร่ภาพการซ่อมสะพานจัยจุมเนี้ยะข้ามลำห้วยเมตึก ในตำบลทมอดา อำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ของกัมพูชา ที่เป็นสะพานเหล็ก และถูกเครื่องบิน F-16 ยิงถล่มเสียหายเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่เขมรได้ซ่อมแซมเสร็จเมื่อวานนี้ และให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้
นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของเราตามจังหวัดที่ติดชายแดนกำลังเร่งซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสงครามตลอดระยะเวลา 20 วัน
สำหรับสะพานจัยจุมเนี้ยะตั้งอยู่ห่างชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราด ประมาณ 5 กิโลเมตร มี 2 สะพานคู่กัน คือสะพานเหล็กที่เป็นสะพานเก่า และสะพานคอนกรีตที่สร้างภายหลัง ซึ่งสะพานทั้งสองแห่งถูกระเบิดจากเครื่องบิน F-16 พังเสียหาย ขณะนี้สะพานที่เป็นคอนกรีตยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
ในช่วงการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชาครั้งล่าสุด ฝ่ายไทยพบว่าสะพานแห่งนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการลำเลียงอาวุธหนักและกำลังพลของฝ่ายกัมพูชา วันที่ 10 ธ.ค.กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) จึงอกประกาศให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ใกล้สะพานจัยจุมเนี้ยะ ให้พ้นรัศมี 1.5 กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัย หลังจากนั้น วันที่ 13 ธ.ค.กองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบิน F-16 จำนวน 2 ลำ เข้าปฏิบัติภารกิจทำลายสะพานดังกล่าวในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าว