เปิดภาพทางอากาศ F-16 ยิงระเบิดทำลายเป้าหมายทางทหาร "สะพานจัยจุมเนี้ยะ" - บ่อนกาสิโน

เปิดภาพ ทำลายเป้าหมายทางทหาร "สะพานจัยจุมเนี้ยะ" -“บ่อนคาสิโน” ถูกทำลาย หลัง F-16 ไทย ทิ้งระเบิดตัด เส้นทางลำเลียงอาวุธ ยุทธโธปกรณ์และฐานบัญชาการทางทหาร
เมื่อเวลา 06.10 น. วันที่ 13 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพเรือโดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ร่วมกับ กองทัพอากาศ เปิดปฏิบัติการตราดปราบปรปักษ์ เข้าทำลายเป้าหมายทางทหาร
โดย ปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ ทางกองทัพอากาศ ได้ส่งเครื่อง F-16 ทำลายที่มั่นทางทหารพร้อมเส้นทางที่ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้ในการลำเลียง อาวุธยุทธโธปกรณ์ ที่สะพาน“จัยจุมเนี้ยะ” ตั้งอยู่ที่บ้านทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา หลังจากที่กองทัพเรือ ตรวจพบว่าทางกัมพูชามีการเสริมกำลังและอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนด้านจังหวัดตราด อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ปฎิบัติการดังกล่าว ทางกองทัพเรือยังร้องขอให้ทางกองทัพอากาศเข้าทำลายพื้นที่เป้าหมายทางทหารของฝั่งกัมพูชาที่ใช้บ่อนคาสิโน ที่ทมอดา เป็นฐานบัญชาการและตั้งอาวุธหนัก บนที่สูงเพื่อยิงเข้ามายังฝั่งไทย โดยเครื่องบิน F-16 ทิ้งระเบิดเข้าบริเวณช่องด้านบนตัวอาคารบ่อนคาสิโน แรงระเบิดทำให้ภายในตึกคาสิโน ที่คาดว่าน่าจะมีถึง 8-10
ชั้น ภายในเสียหายทั้งหมด