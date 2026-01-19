TTAA เดินหน้าจัด “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 31 ดันการท่องเที่ยวต้นปี 2569

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 31 (Thai International Travel Fair 2026: TITF#31) ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2569 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Exhibition Hall 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการโดยตรง พร้อมโปรโมชันและส่วนลดพิเศษมากมาย
ภายในงานรวบรวมแพกเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า ประกันการเดินทาง สินค้า OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 600 บูท บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000 ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมและการจับรางวัลตลอดการจัดงาน 4 วัน
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300,000 คน และสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
โทร. 0-2214-6175-78
email: titf@ttaa.or.th
facebook: www.facebook.com/ttaatitf