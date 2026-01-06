Park Bo-gum คัมแบ็กไทย! ขึ้นเวที Korea Tourism Show Case 2026 ในงาน TITF #31

Park Bo-gum ทูตการท่องเที่ยวเกาหลี ปี 2025 พร้อมบินลัดฟ้าสู่ไทย ร่วมงานใหญ่ Korea Tourism Show Case 2026 ภายในงาน TITF #31 | Korea Welcomes You ไฮไลต์อยู่ที่เวที KTO ซึ่งจัดเต็มทั้งนักแสดงระดับแถวหน้า ศิลปิน และครีเอเตอร์สายเกาหลี–ไทย นำโดย Park Bo-gum พร้อมไลน์อัพที่เตรียมขึ้นเวทีสร้างสีสัน ได้แก่ Pentor Jeerapet Bangkokboy Jokeisscream บอยกรุ๊ป DICE
📍 Korea Pavilion (KTO)
22–25 มกราคม 2026
📍ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
แฟน K-Culture เตรียมปักหมุดตามเก็บโมเมนต์บนเวทีตลอด 4 วันของงาน TITF #31 รายละเอียดลงทะเบียนร่วมงาน ที่เพจ KTO Thailand