ThaiPropertyInvestor กวาด 8 รางวัลใหญ่จาก 3 เวทีระดับประเทศ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของไทย

บริษัท ไทยพร็อพเพอร์ตี้อินเวสเตอร์ จำกัด (ThaiPropertyInvestor) ตอกย้ำสถานะความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศของไทย หลังคว้ารางวัลใหญ่รวม 8 รางวัล จาก 3 เวทีสำคัญของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยและระดับเอเชียในปี 2025
ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของตลาดนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กร ทีมงานมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ อย่างครบวงจร
ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ
ThaiPropertyInvestor เป็นบริษัทนายหน้าและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั่วประเทศ ให้บริการตั้งแต่การซื้อ–ขาย–เช่าที่อยู่อาศัย ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับนักลงทุนและผู้พัฒนาโครงการ
ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้เชิงลึก บริษัทมีความเชี่ยวชาญหลัก 3 ด้าน ได้แก่
• อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม และที่ดิน
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับนักลงทุนรายบุคคลและสถาบัน
• อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (Commercial Property) อาทิ อาคารสำนักงาน โกดัง โรงงาน และทรัพย์เพื่อสร้างรายได้
บทบาทดังกล่าวทำให้ ThaiPropertyInvestor ไม่ได้เป็นเพียง “ตัวแทนขายอสังหาฯ” แต่เป็นพาร์ทเนอร์ด้านธุรกิจและการลงทุน ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาว
8 รางวัล จาก 3 เวทีชั้นนำของวงการอสังหาริมทรัพย์
เวที Agent and Agency Impact Awards 2025จัดโดย DDproperty by PropertyGuru (ระดับเอเชีย)
• Top Agency Company – ภาคกลาง (ขาย)
• Top Agency Company – ภาคกลาง (เช่า)
• Top Agency Company – โซน EEC ภาคตะวันออก
• Top Agency Company – โซนกรุงเทพตะวันออก
รางวัลทั้ง 4 สาขานี้สะท้อนศักยภาพของ ThaiPropertyInvestor ในการบริหารจัดการธุรกรรมด้านซื้อ–ขาย–เช่า ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ด้วยมาตรฐานการทำงานระดับมืออาชีพ
เวที Thailand Real Estate Agency Award 2025จัดโดย DotProperty Group
• The Best Agent in Property Investor of Thailand
• Recognition of Excellence in Commercial Property of Thailand
สองรางวัลนี้ตอกย้ำบทบาทของ ThaiPropertyInvestor ในฐานะ ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ต้องอาศัยความรู้เชิงลึกด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ผลตอบแทน และกลยุทธ์การลงทุนระดับสูง
เวที LivingInsider Awards 2025 จัดโดยLivingInsider
• Thailand Sales Excellence Agency of the Year
• Best Professional Agent (Commercial) in Thailand
รางวัลด้านการตลาดและความเป็นมืออาชีพ สะท้อนความสามารถของบริษัทในการวางกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร วัดผลได้จริง และสร้างยอดขายให้ลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
DNA ความสำเร็จของ ThaiPropertyInvestor
เบื้องหลัง 8 รางวัล คือการผสาน 3 จุดแข็งสำคัญขององค์กร ได้แก่
1) ความเชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ (Local Expertise) ทีมงานเข้าใจศักยภาพของแต่ละทำเล ตั้งแต่ศูนย์กลางธุรกิจไปจนถึงพื้นที่เศรษฐกิจใหม่อย่าง EEC ทำให้สามารถให้คำแนะนำด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างแม่นยำ
2) กลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Marketing) การใช้ข้อมูลตลาดจริงควบคู่กับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อและนักลงทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปิดการขาย
3) ความเชี่ยวชาญด้าน Commercial Property ประสบการณ์ในตลาดอาคารสำนักงาน โกดัง โรงงาน และทรัพย์เชิงพาณิชย์ ทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทน เจรจาต่อรอง และจัดโครงสร้างดีลได้อย่างมืออาชีพ
มุมมองจากผู้บริหาร
นายนิธิธัช จิรเวศยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพร็อพเพอร์ตี้อินเวสเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เราไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนอสังหาฯ แต่ต้องการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการลงทุนที่ลูกค้าไว้วางใจได้ ทั้งในด้านข้อมูล กลยุทธ์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ รางวัลทั้ง 8 รางวัลนี้คือเครื่องยืนยันเส้นทางที่เรามุ่งมั่นมาโดยตลอด”
ก้าวต่อไปของผู้นำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
ThaiPropertyInvestor ยังคงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานงานบริการ นวัตกรรมด้านการตลาด และองค์ความรู้ด้านการลงทุน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน บริษัทเชื่อมั่นว่า “อสังหาริมทรัพย์ที่ดี ไม่ใช่เพียงทรัพย์สินที่ถือครอง แต่ต้องเป็นการลงทุนที่สร้างอนาคตได้จริง”
รางวัลทั้ง 8 รางวัลในปี 2025 จึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จในวันนี้ แต่เป็นแรงผลักดันให้ ThaiPropertyInvestor ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายในการเป็น ผู้นำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน