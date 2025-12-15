เอพี ไทยแลนด์ ยืนหนึ่งแบรนด์อสังหาฯที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น ได้รับ 40 รางวัลชั้นนำทั้งระดับโลกและภูมิภาค ปิดปี 2568 อย่างเต็มภาคภูมิ

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์สำคัญ ด้วยการชนะรางวัลยอดเยี่ยมจากสถาบันชั้นนำทั้งระดับประเทศและสากลตลอดปี 2568 รวมทั้งหมด 40 รางวัล สะท้อนความสำเร็จและความเป็นเลิศรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมดีไซน์ที่อยู่อาศัย คุณภาพโครงการที่โดดเด่น ความแข็งแกร่งของแบรนด์ ไปจนถึงการบริหารจัดการธุรกิจและการเงินที่มีเสถียรภาพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและวิสัยทัศน์ผู้นำในอุตสาหกรรม ความสำเร็จนี้ไม่เพียงตอกย้ำสถานะของเอพีในฐานะองค์กรชั้นนำ แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอสังหาฯ ไทยสู่สากล พร้อมส่งมอบ ‘ที่สุดของ Living Quality ในแบบคุณ’ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการสร้าง ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ให้กับลูกค้าและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ปี 2568 นับเป็นปีแห่งบททดสอบที่ท้าทาย ทั้งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย รางวัลใหญ่ทั้งสิ้น 40 รางวัลที่เอพีได้รับในปีนี้ จึงมีความหมายมากกว่าคำว่าความสำเร็จ แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้ทีมงานกว่า 3,000 คน ทั้งในเอพี และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และสังคม เพราะเอพีเชื่อเสมอว่ายิ่งโลกภายนอกมีความไม่แน่นอนมากเพียงใด ‘บ้าน’ ยิ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มั่นคง ปลอดภัย และอุ่นใจที่สุด เหมือนกับปรัชญาการทำงานของเอพี ที่ทีมงานทุกคนทุ่มเทพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่พร้อมส่งมอบการใช้ชีวิตคุณภาพ ด้วยหัวใจที่เข้าใจ The Unspoken Needs ผสานนวัตกรรมดีไซน์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ทุกโครงการของเอพี ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็นรากฐาน Living quality ความสุขที่ยั่งยืน พร้อมเคียงข้างและส่งมอบ ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ให้กับสังคมไทย ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตาม”
Finance & Governance Excellence มั่นคง โปร่งใส พื้นฐานสำคัญของความเชื่อมั่น
ในมิติด้านความมั่นคงทางธุรกิจ เอพี ไทยแลนด์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารวินัยทางการเงิน ซึ่งเปรียบเสมือน ‘ออกซิเจน’ ที่ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น วงเงินสินเชื่อพร้อมเบิกใช้ (Available Credit Line) จากสถาบันการเงินที่มากถึง 19,353 ล้านบาท และความเชื่อมั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง ‘บมจ. มิตซูบิชิ เอสเตท’ ที่จับมือเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 12 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทลูกเพื่อพัฒนาคอนโดมิเนียมร่วมกันสูงถึง 12,619 ล้านบาท
นอกจากนี้ เอพียังมีกระแสเงินสด (Cash Inflow) ที่หมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากพอร์ตสินค้าที่กระจายตัวครอบคลุมมากกว่า 200 โครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ความเข้มแข็งทางการเงินและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนี้เอง คือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ เอพี ไทยแลนด์ ได้รับการยกย่องด้วยรางวัล BEST CEO และ Best IR จากเวที IAA Awards 2025 และรางวัล Best Investor Relations จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Awards 2025) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นสูงสุดจากนักลงทุน รวมถึงรางวัล CAC Change Agent Award 2025 ที่ตอกย้ำจุดยืนด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ
Leadership & Brand Excellence ผู้นำและแบรนด์ที่ครองใจมหาชน จากรากฐานความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ภายใต้การนำทัพที่แข็งแกร่ง เอพี ไทยแลนด์ได้รับการยอมรับในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจบริบทการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างลึกซึ้ง สะท้อนผ่านความสำเร็จในการรักษาตำแหน่งแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปี และรางวัล Market Leader Brand Award ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสายสัมพันธ์ความเชื่อมั่นที่เหนียวแน่นระหว่างแบรนด์กับลูกค้าที่มั่นใจว่าเอพีคือตัวจริงที่สร้างที่สุดของ Living Quality ที่ดีที่สุดในแบบคุณ
Product Excellence การันตีด้วยรางวัลผู้พัฒนาแห่งปีและมาตรฐานระดับเอเชีย
ความสำเร็จในมิติของ Product Excellence ปีนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์และยืนยันถึงความเข้าใจในการพัฒนาโครงการคุณภาพของเอพี ที่สามารถถอดรหัสความต้องการที่ซ่อนอยู่ THE Unspoken Needs ของคนเมือง ออกมาเป็นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ จนได้รับการยอมรับในระดับ ‘Phenomenon’ บนเวที LivingInsider Awards 2025 ด้วยการคว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับองค์กร ที่สะท้อนตัวตนของเอพีได้อย่างชัดเจน อย่าง Best Developer of the Year 2025 การันตีสถานะผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่เข้าใจบริบทการใช้ชีวิตของคนเมืองได้ดีที่สุดในไทย Thailand Best Functional & Innovative Developer สะท้อนความเชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่ ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานจริง เพื่อแก้ Pain Points ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างตรงจุด Thailand Best Luxury & Lifestyle Developer ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดลักชัวรี ที่นิยามความหรูหราผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตและการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และบทสรุปของความมุ่งมั่นทั้งหมด สะท้อนผ่านโครงการ ในทุกพอร์ตโฟลิโอในเครือเอพี โดยกลุ่ม บ้านแฝดและทาวน์โฮม พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของเอพี ที่การันตีความสำเร็จทั้งยอดขายและรางวัล โดยเอพียังคงรักษาความเป็น เบอร์ 1 Market Share บ้านแฝดและทาวน์โฮมด้วยยอดขายสูงที่สุดในตลาด ได้อย่างเหนียวแน่น ควบคู่ไปกับการครองใจมหาชนในฐานะ แบรนด์อันดับ 1 Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล Innovation Brand Award สะท้อนให้เห็นว่า บ้านแฝดและทาวน์โฮมเอพี คือตัวจริงที่ผู้บริโภคไว้วางใจและเลือกเป็นเจ้าของมากที่สุด
ขณะที่ บ้านเดี่ยว แบรนด์ THE PALAZZO, THE CITY และ CENTRO กวาดรางวัลระดับประเทศและไม่เพียงแค่ในประเทศ เอพียังได้ยกระดับมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ไทยไปอีกขั้น ด้วยการยืนยันบนเวทีระดับภูมิภาคจาก PropertyGuru Asia Property Awards โดยโครงการระดับมาสเตอร์พีซอย่าง THE PALAZZO Pinklao - Borom สามารถคว้ารางวัล Best Lifestyle Housing Development (Asia) และโครงการ BEON Kaset - Nawamin คว้ารางวัล Best Housing Interior Design (Asia)
สำหรับ คอนโดมิเนียม โครงการเอพีคว้ารางวัลครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ทั้งระดับลักชัวรีและแมสเซกเมนต์ สะท้อนความสามารถในการออกแบบที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่า ฟังก์ชัน และสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมปิดท้ายความยิ่งใหญ่จากเวทีดีไซน์ระดับโลก Good Design Award 2025 จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการออกแบบที่ทรงอิทธิพลที่สุด โดยคอนโด RHYTHM Ekkamai Estate - ReGrowth Ekkamai และ LIFE Sathorn Sierra - LIVING TERRAIN: A Layered Habitat สามารถคว้ารางวัลนี้ได้อย่างโดดเด่น สะท้อนศักยภาพของทีมงานเอพีคอนโด ในการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่มีบริบทคุณภาพระดับสากล ตอบโจทย์ทั้งสุนทรียภาพทางสถาปัตยกรรม ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างรอบด้าน
บทสรุปความสำเร็จจากการชนะเลิศกับ 40 รางวัลตลอดปี 2568 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นเชิงรุกของ เอพี ไทยแลนด์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ความสำเร็จนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติด้านผลิตภัณฑ์หรือการเงิน แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทสำคัญขององค์กรที่มีต่อสังคมและเมือง ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ และการยึดมั่นในธรรมาภิบาลขั้นสูงสุด เพื่อพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานใหม่และส่งมอบ ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ให้กับลูกค้าและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในทุกก้าวย่างของอนาคต
‘ที่สุดของ LIVING QUALITY ในแบบคุณ’ – คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นจากความเข้าใจชีวิต
ที่ลึกไปถึง ‘The Unspoken Needs – ความต้องการและความรู้สึกที่ไม่เคยสื่อออกมา’