สสส. เตือน "ฝีดาษวานร" ระบาดระลอกใหม่ เผยยอดสะสมเกือบ 1,000 ราย พร้อมแนะวิธีป้องกัน

สสส. โพสต์เตือนคนไทยรับมือ“ฝีดาษวานร” หลังตัวเลขผู้ป่วยสะสมแตะหลัก 1,000 ราย พร้อมแนะวิธีใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ทั้งการงดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า และการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน
วันนี้ (19 ม.ค.) เพจ “สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth“ โพสต์เตือนประชาชนระวัง “ฝีดาษวานร” พบมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 1,000 รายในไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเผยยอดผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรสะสมตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน โดยพบมากในเพศชายและกระจายหลายจังหวัด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นหรือตุ่มผิดปกติ
- งดมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย
- ล้างมือเป็นประจำ
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- หากมีอาการไข้ ผื่น หรือตุ่มหนอง ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจทันที