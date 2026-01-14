หุ้นแกว่งในกรอบ ไร้ปัจจัยใหม่ จับตางบแบงก์-ลุ้นคดีภาษีทรัมป์

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีแกว่งในกรอบ ตลาดยังคงอยู่ในภาวะรอปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาสร้างความเชื่อมั่น ขณะที่นักลงทุนจับตาการพิจารณาของศาลสหรัฐฯ ในคดีมาตรการภาษีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ
ด้านปัจจัยในประเทศนักลงทุนรอติดตามการรายงานผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารวันนี้ โดยเฉพาะข้อมูลคุณภาพสินทรัพย์ เนื่องจากช่วงต้นปีตลาดมีความกังวลภาคการบริโภคในประเทศค่อนข้างมาก หากออกมาดีอาจเป็นปัจจัยฟื้นความเชื่อมั่นได้ และเป็น Sentiment บวกในระยะถัดไป นอกจากนี้เมื่อวานราคาพลังงานยังปรับเพิ่มได้ดี เป็นแรงหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานที่คาดหวังประคองตลาดได้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,225 จุด และแนวต้าน 1,245 จุด