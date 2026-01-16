เริ่มวันนี้ กฟก.เพิ่มช่องทางชำระหนี้ได้ที่7-Eleven

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตร ด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระหนี้ได้ที่ร้าน 7-Eleven กว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศ โดยเริ่มชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่าขณะนี้ กฟก. ได้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรสมาชิกและองค์กรเกษตรทั่วประเทศ ด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือกว่า 15,000 สาขาว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
การอำนวยความสะดวกดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถชำระเงินได้สูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทต่อ 1 รายการ มีค่าบริการ 10 บาท ในยอดชำระ 1-49,000 บาท และ ค่าบริการ 20 บาท ในยอดชำระ 49,00.01-90,000 บาท
ทั้งนี้ เกษตรกรสมาชิก และองค์กรเกษตร สามารถแจ้งหรือติดต่อกับพนักงานในร้านได้ว่ามาชำระหนี้ กฟก. เมื่อชำระหนี้เสร็จพนักงานจะออกใบรับฝากให้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน จากนั้นเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะนำเงินที่ได้รับจากการชำระของท่านนำเข้าบัญชีการเงินของ กฟก.ภายใน 1 วันทำการของธนาคาร และจะมีการส่งข้อมูลการชำระเงินและถ่ายโอนไปยัง กฟก. ภายใน 1 วัน เพื่อปรับปรุงข้อมูลหนี้ของท่าน เท่านี้ก็เป็นชำระหนี้ได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางยิ่งขึ้น