เปิดโปรไฟล์หรู "หมอนิว กัลยพัชร" ดีกรีแพทย์จุฬาฯ เกียรตินิยม-จบนอก ก่อนทิ้งบอมบ์ลาออก

โปรไฟล์ไม่ธรรมดา! เปิดประวัติ 'หมอนิว กัลยพัชร' อดีต สส. ผู้ทิ้งบอมบ์ใส่พรรคส้ม ดีกรีศิษย์เก่าเตรียมอุดมฯ คว้าเกียรตินิยมแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโทด้านผิวหนังจาก UK เข้าสู่สภาในฐานะตัวแทนปีกสาธารณสุข ฝากผลงานเด่นทั้งกรรมาธิการบุหรี่ไฟฟ้า และการตั้งคำถามเรื่องโรงงานยาทหาร ก่อนปิดฉากบทบาท สส. ด้วยจุดยืนที่ชัดเจน
จากกรณี “นิว กัลยพัชร” อดีต สส.ส้ม ทิ้งบอมบ์ ลาออกเหตุพรรคเปลี่ยนไป หมดศรัทธาเพราะพรรคกำลังจะกลายเป็นพวกเขา สูญเสียตัวตน-อุดมการณ์เดิม หวังเข้าสู่อำนาจจอมปลอม เผย รู้มานานแล้วพรรคเอาคนนอกมาสู้กับ “ศุภจี-สีหศักดิ์-เอกนิติ” ซัดจะขนเทคโนแครต-อีลีทมากี่ร้อยคน มันก็ไม่มีค่าเท่าอุดมการณ์คนหนึ่งที่ต้องออกไป
สำหรับประวัติของ น.ส.กัลยพัชร รจิตโรจน์ ปัจจุบันอายุ 36 ปี ถือเป็นคนรุ่นใหม่โปรไฟล์ดี จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านผิวหนัง (Master of Science in Dermatology) จาก Cardiff University สหราชอาณาจักร (ระดับเกียรตินิยม)
หมอนิว เข้าสู่เส้นทางการเมืองในการเลือกตั้งปี 2566 โดยลงสมัครในนามพรรคก้าวไกล ลำดับบัญชีรายชื่อที่ 37 (ปีกสาธารณสุข) ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสพรรคมาแรงจากความนิยมในตัวนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และแคมเปญ “มีเรา ไม่มีลุง” จนทำให้เธอได้เข้าสภาเป็นสมัยแรก
ในครั้งนั้น เธอได้แสดงวิสัยทัศน์ผ่านเว็บไซต์พรรคไว้ว่า “นิวเป็นหมอธรรมดาๆ ที่ฝันอยากเห็นประเทศไทยที่ดีกว่า... เสียดายโอกาสที่หายไปของประเทศเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างกดทับ” พร้อมยืนยันความตั้งใจที่จะเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม
ระหว่างทำหน้าที่ สส. หมอนิวมีบทบาทในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผลงานอภิปรายในสภาฯ ที่น่าสนใจ อาทิ การตั้งคำถามเรื่องโรงงานผลิตยาของทหาร และมาตรการรับมือการระบาดของโรคฝีดาษลิง (Mpox) ก่อนที่จะตัดสินใจยุติบทบาทกับพรรคในที่สุด