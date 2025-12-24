สธ. ผนึกกำลัง 4 โรงเรียนชั้นนำ เปิดตัว “ยุวทูต อย.น้อย” นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพรุ่นใหม่ เล็งขยายครอบคลุมทั่วประเทศ

รมว.สธ. เปิดตัว “ยุวทูต อย.น้อย” นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพรุ่นใหม่ เป็นปีแรก นำร่อง 4 สถานศึกษาชั้นนำใน กทม. “เตรียมอุดมฯ - สาธิตเกษตรฯ - เซนต์โยเซฟ – เซนต์คาเบรียล” รวมกว่า 400 คน ผ่านการพัฒนา 4 ป “ปลูก ปั้น ปฏิบัติ เปลี่ยน” ให้มีทักษะคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ตรวจสอบข่าวปลอม สื่อสารความรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังเพื่อน ครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง เล็งขยายครอบคลุมทั่วประเทศ 1 จังหวัด 1 ยุวทูต อย.น้อย ขณะที่ น้องๆ ตัวแทน "ยวทูต อย.น้อย" เปิดเคล็ดลับสื่อสารสุขภาพฉบับเพื่อนช่วยเพื่อน พร้อมเชิญชวนนักเรียนทั่วไทยร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่ออนาคตที่ดี
วันนี้ (24 ธันวาคม 2568) ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ยุวทูต อย.น้อย (Youth Ambassador Oryornoi) พร้อมเป็นพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Literacy) เพื่อสร้างยุวทูต อย.น้อย นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่าง อย. กับสถานศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมถึงมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนนำร่องยุวทูต อย.น้อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ทั้ง 4 โรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายพัฒนากล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย “รอบรู้ เพื่ออยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต” มีเป้าหมาย “3 รู้ก็อยู่รอด” ได้แก่ รอบรู้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง ตระหนักรู้สถานะสุขภาพตนเอง และรอบรู้วิธีแก้ปัญหาสุขภาพ รวมถึงมีนโยบายสร้างเยาวชนให้มีความรอบรู้และทักษะด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในการสื่อสารสุขภาพ และร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัย สุขภาพดี ได้ด้วยตัวเอง ที่ผ่านมา มีการดำเนินงาน “โรงเรียน อย.น้อย” ตั้งแต่ปี 2546 มีโรงเรียน อย.น้อยสะสมมากกว่า 20,000 แห่ง และมีนักเรียน อย.น้อยหมุนเวียนปีละกว่า 400,000 คน ซึ่งเน้นการให้ความรู้และทำกิจกรรมในสถานศึกษา และในปีงบประมาณ 2569 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “ยุวทูต อย.น้อย นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ซึ่งถือเป็นปีแรก เพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพนักเรียน อย.น้อย ให้มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีทักษะการสื่อสารสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องไปยังเพื่อน ครอบครัวและชุมชนได้ รวมถึงเป็นการประกาศความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และเครือข่ายเยาวชน ในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะถึงบทบาทของ ยุวทูต อย.น้อย ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการบริโภค ห่างไกลโรค NCDs รวมถึงกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
“หลังจากนำร่องยุวทูต อย.น้อย ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งมียุวทูต อย.น้อยรวมกว่า 400 คน จะผลักดันนโยบาย “1 จังหวัด 1 ยุวทูต อย.น้อย” ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อสร้างนักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพรุ่นใหม่ ที่จะช่วยสร้างสังคมสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนต่อไป” นายพัฒนากล่าว
ด้าน ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า กิจกรรมยุวทูต อย.น้อย เป็นการสร้างนักสื่อสารสุขภาพรุ่นใหม่ ที่มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสังคมผู้บริโภคที่ปลอดภัย ถือเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ช่วยส่งต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาแบบ 4 ป ได้แก่ ปลูก ปั้น ปฏิบัติ และเปลี่ยน ทำให้เยาวชนมีทักษะคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบข่าวปลอม สื่อสารและชวนเพื่อนในโรงเรียนหรือชุมชนให้เลือกซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย หัวใจสำคัญคือการยกระดับจาก ผู้รับสารสู่ผู้ส่งสาร เพราะแค่รู้ไม่เพียงพอ แต่รู้แล้วต้องเกิดความคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล รวมถึงสามารถสื่อสารได้ โครงการนี้จึงเป็นการติดอาวุธความรอบรู้และทักษะให้กับเยาวชนเพื่อใช้ทักษะในการสื่อสารต่อสู้กับข้อมูลออนไลน์ที่คุกคามสุขภาพในยุคนี้ได้
ขณะที่น้องๆ ตัวแทนยุวทูต อย.น้อย เผยถึงบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพภายในโรงเรียนว่า ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการ อ่านฉลากสินค้า และ การตรวจสอบเลข อย. อย่างถูกต้องผ่านทักษะการสื่อสารที่เป็นกันเองในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้เรื่องสุขภาพเข้าถึงง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนพบเจอในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการแนะนำและชวนปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่มเยาวชน
นอกจากการให้ความรู้พื้นฐานแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการชี้ให้เห็นว่าการมีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและทำกิจกรรมที่รักได้ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียนจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อย.น้อย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและร่วมสร้างสังคมไทยที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน