"จอดรับสาย 6 วิ งานเข้า! ป้าเดือดปาไข่-คว้าไม้กอล์ฟทุบรถพัง พบไม่ใช่ครั้งแรก

หนุ่มผวา! จอด จยย. รับสายหน้าบ้านคนอื่นแค่ 6 วินาที เจอเจ้าของบ้านเดือดปาไข่ใส่-คว้าไม้กอล์ฟฟาดรถยับ ชาวบ้านเผยเป็น 'ลูกคนใหญ่คนโต' เคยมีวีรกรรมดังเมื่อ 3 ปีก่อน ล่าสุดผู้เสียหายลุยแจ้งความ สน.ทุ่งสองห้อง ยันเอาเรื่องถึงที่สุด”
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ผู้ใช้ TikTok “พีท สตอรี่ริมทาง“ ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ เตือนภัย หลังแค่จอดรับโทรศัพท์ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยแจ้งวัฒนะ 14 กลับถูกหญิงเจ้าของบ้านขว้างไข่ใส่ และใช้ไม้กอล์ฟตีรถจยย.จนได้รับความเสียหาย โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ทำเกินไปใหญ่โตมาจากไหน คือเรื่องมีอยู่ว่าผมได้ไปจอดเพื่อจะรับสายเเฟน ผมจะดูโทรศัพท์ จอดรถไม่ถึง 6 วิ เเล้วจะขับออกไป อยู่ๆ มีป้าเดินปรี่มาจากไหนไม่รู้ เอาไข่มาปาไส่ เเล้วเอาไม้กอล์ฟมาฟาด เเต่ผมหลบทัน มันเลยฟาดรถผมไป ไฟเเตกหมด เเล้วมันรีบเดินเข้าบ้านเลย
ผมเลยงง!?? ว่าทำไปเพื่ออะไร เเล้วมีเพื่อนบ้านตรงข้ามเขาบอกว่า คนอื่นก็โดนเเบบนี้เเต่ไม่รู้ถึงขั้นเอาไม้กอล์ฟมาฟาดเเบบผมไหม ผมเลยถามว่าเเบบนี้ใครจะชดใช้?? เขาเลยบอกไม่มีใครทำอะไรป้าคนนี้ได้หรอก เนื่องจากเขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตคับบ!! ผมเลยพูดไม่ออกเลย เเย่ว่ะเกิดเเต่กับผมจิงๆ“
อย่างไรก็ตาม พบว่าเรื่องราวดังกล่าว ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก โดยมียอดวิวแล้วกว่า 2 แสนครั้ง นอกจากนี้ พบว่า มีขาวเน็ตจำนวนหนึ่ง เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก ระบุ บ้านหลังดังกล่าว เคยเป็นข่าวมาแล้วเมื่อ 3 ปี ก่อน แต่เรื่องก็เงียบไป
ล่าสุด ทางผู้เสียหานได้อับเดตว่าตนเองได้เข้าแจ้งความไว้แล้วกับ สน.ทุ่งสองห้อง ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด