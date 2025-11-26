หนุ่มชาร์จแบตรถจยย.ไฟฟ้า ระบบลัดวงจรจนระเบิด หวิดเผาวอดทั้งหลัง เจ็บ 2 ราย

ระทึกหนุ่มชาร์จรถจยย.ไฟฟ้าในบ้านพักระบบลัดวงจรจนระเบิด ไฟลุกเกือบวอดทั้งหลัง เพื่อนบ้านผวาหนีตาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2
เมื่อเวลา 02.00น.วันที่ 26 พ.ย.68 เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุ ไฟไหม้ รถจยย.ไฟฟ้า ไฟลุกลามเข้าบ้านมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดไฟ 2 ราย นำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุบริเวณ หมู่บ้านโกลเด้ลทาวน์ 2 บริเวญบ้านเลขที่ 99/335 อ.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทราบชื่อเจ้าของบ้านคือ นายอนันต์ พันธุ์พิโรจน์ อายุ 47 ปี มีบาดแผลที่แขนถูกสะเก็ดไฟ ถัดมาพบ นายวรฉัตร เลิศมานพ อายุ 36 ปี เพื่อนข้างบ้าน ถูกสะเก็ดไฟจากบ้านเกิดเหตุขณะหนีออกมาจากชั้น 2 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า รถจยย.ไฟฟ้า เกิดระเบิดทำให้ไฟลุกใส่ราวเสื้อผ้า และลามไปถึงรถเก๋ง ก่อนที่ไฟจะลามขึ้นชั้น 2 และบ้านข้างๆ เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุอยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่พฐ.เข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป