แห่แชร์! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่รอดน้ำท่วม ชาวโซเชียลฯถึงกับเสนอให้ภาครัฐมาดูงาน

คลิปไวรัลจากติ๊กต็อกเผยบ้านหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ที่สามารถรับมือน้ำท่วมได้อย่างยอดเยี่ยม จนน้ำไม่เข้าบ้านแม้พื้นที่รอบข้างจะท่วมสูง ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ถามวิธีทำกันน้ำอย่างละเอียด พร้อมแนะภาครัฐนำไปเป็นต้นแบบ
วันนี้ (28 พ.ย.) ผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ AROY SELL EVERYTHING ได้เผยภาพบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมหนักที่อำเภอหาดใหญ่ แต่กลับพบว่าบ้านหลังนี้ ไม่ถูกน้ำท่วมแม้แต่นิดเดียว เนื่องจากเจ้าของบ้านมีการรับมือและจัดการสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “บ้านหลังเดียวที่น้ำไม่ท่วม ในอำเภอหาดใหญ่”
ต่อมา ผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ กล้าหาญ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าความพยายามของตัวเองว่า
“บ้านเราเองค่ะ เหนื่อยมาก ใช้เวลาทำไม่ถึงชั่วโมง ทำแข่งกับน้ำ น้ำก็มา เราก็ทำ”
หลังคลิปเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาชื่นชม พร้อมสอบถามวิธีการทำบ้านกันน้ำและค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด บางส่วนถึงขั้นเสนอให้รัฐบาลนำไปเป็นต้นแบบ ขณะที่บางคอมเมนต์แซวว่าอยากเสนอชื่อเจ้าของบ้านเป็น “นายกเทศมนตรีหาดใหญ่” เพราะจัดการปัญหาน้ำท่วมได้ดีเยี่ยม.