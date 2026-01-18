อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ DPU สร้างชื่อระดับนานาชาติ คว้ารางวัล Silver Award เวที ASEAN Digital Awards 2026 ด้วยนวัตกรรม AIThalassemia

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดย อาจารย์ ดร.ทนพ.นราวุฒิ สุวรรณัง อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ และ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนประเทศไทยนำผลงาน "AIThalassemia" นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech) คว้ารางวัล "Digital Startup Silver Award" ในหมวด Digital Startup จากเวทีประกวดระดับภูมิภาค ASEAN Digital Awards (ADA) 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 12–16 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Digital Ministers’ Meeting หรือ ADGMIN-6) ภายใต้แนวคิด "Adaptive ASEAN: From Connectivity to Connected Intelligence" ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือด้านดิจิทัลของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยรางวัล ASEAN Digital Awards ถือเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จของโซลูชันดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง มีนวัตกรรมที่โดดเด่น และสร้างคุณค่าต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการคัดเลือกและตัดสินอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศสมาชิกอาเซียน
สำหรับผลงาน "AIThalassemia" เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท เดอะ คีพเปอร์ จำกัด ในรูปแบบซอฟต์แวร์คัดกรองพาหะและความเสี่ยงธาลัสซีเมียด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากข้อมูลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) โดยตัวระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System: LIS) และระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) เพื่อประเมินความเสี่ยงการเป็นพาหะหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับธาลัสซีเมีย ช่วยให้กระบวนการคัดกรองและส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยเบื้องต้น และช่วยลดการตรวจยืนยันที่ไม่จำเป็นในระดับโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่องจากโรคธาลัสซีเมียและกลุ่มโรคฮีโมโกลบินผิดปกติเป็นปัญหาที่พบบ่อยและมีความซับซ้อนของจีโนไทป์สูง ส่งผลให้การคัดกรองและการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมทำได้ยากและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง นวัตกรรมนี้จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยคัดกรองและสนับสนุนการตัดสินใจจากข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่านดัชนีเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell Indices หรือ RBC indices) ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณขนาดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์ ซึ่งได้มาจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) ทำให้กระบวนการวิเคราะห์มีความรวดเร็ว แม่นยำ และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ความสำเร็จของ AIThalassemia บนเวทีระดับอาเซียนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์และนวัตกรรมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันที่มีศักยภาพสูงในการขยายผลเพื่อสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในระบบนิเวศดิจิทัลของอาเซียน โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในสถานพยาบาลที่มีทรัพยากรจำกัด สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอย่างยั่งยืน