อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ DPU สร้างชื่อระดับนานาชาติ คว้ารางวัล Silver Award เวที ASEAN Digital Awards 2026 ด้วยนวัตกรรม AIThalassemia

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดย อาจารย์ ดร.ทนพ.นราวุฒิ สุวรรณัง อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ และ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนประเทศไทยนำผลงาน "AIThalassemia" นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech) คว้ารางวัล "Digital Startup Silver Award" ในหมวด Digital Startup จากเวทีประกวดระดับภูมิภาค ASEAN Digital Awards (ADA) 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 12–16 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา

การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของการประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Digital Ministers’ Meeting หรือ ADGMIN-6) ภายใต้แนวคิด "Adaptive ASEAN: From Connectivity to Connected Intelligence" ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือด้านดิจิทัลของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยรางวัล ASEAN Digital Awards ถือเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จของโซลูชันดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง มีนวัตกรรมที่โดดเด่น และสร้างคุณค่าต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการคัดเลือกและตัดสินอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศสมาชิกอาเซียน

สำหรับผลงาน "AIThalassemia" เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท เดอะ คีพเปอร์ จำกัด ในรูปแบบซอฟต์แวร์คัดกรองพาหะและความเสี่ยงธาลัสซีเมียด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากข้อมูลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) โดยตัวระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System: LIS) และระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) เพื่อประเมินความเสี่ยงการเป็นพาหะหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับธาลัสซีเมีย ช่วยให้กระบวนการคัดกรองและส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยเบื้องต้น และช่วยลดการตรวจยืนยันที่ไม่จำเป็นในระดับโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เนื่องจากโรคธาลัสซีเมียและกลุ่มโรคฮีโมโกลบินผิดปกติเป็นปัญหาที่พบบ่อยและมีความซับซ้อนของจีโนไทป์สูง ส่งผลให้การคัดกรองและการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมทำได้ยากและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง นวัตกรรมนี้จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยคัดกรองและสนับสนุนการตัดสินใจจากข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่านดัชนีเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell Indices หรือ RBC indices) ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณขนาดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์ ซึ่งได้มาจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) ทำให้กระบวนการวิเคราะห์มีความรวดเร็ว แม่นยำ และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ความสำเร็จของ AIThalassemia บนเวทีระดับอาเซียนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์และนวัตกรรมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันที่มีศักยภาพสูงในการขยายผลเพื่อสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในระบบนิเวศดิจิทัลของอาเซียน โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในสถานพยาบาลที่มีทรัพยากรจำกัด สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอย่างยั่งยืน









