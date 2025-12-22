“ออโต้วัน” รุกหนักปี 69 เปิด 50 สาขาบริการรถ

ออโต้วัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สปีดแผนการลงทุน ไตรมาส 4 ปี 68 เปิด 5 สาขาใหม่รวด ลุยจังหวัดท่องเที่ยว-เมืองหลัก พร้อมยกระดับสู่ 'EV Certified' แง้มพร้อมลุย 100 สาขาทั่วประเทศปี 69
ออโต้วัน (AUTO1) ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ภายใต้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ารุกตลาดบริการรถยนต์ทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง ขยายเพิ่มออโต้วัน 5 สาขาใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 (ตุลาคม-ธันวาคม) ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลกระบี่ สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี สาขาราษฎร์พัฒนา สาขาไทวัสดุกาญจนบุรี และสาขาไทวัสดุนครนายก ยกระดับจำนวนรวมเป็น 53 สาขาทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าทะยานสู่ 100 สาขาภายในปี 2569 เพื่อรองรับความต้องการด้านบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ EV Certified Service Shop อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ‘Your Car We Care ออโต้วันดูแลทุกคัน ใส่ใจทุกคน’
นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ ผู้บริหารออโต้วัน ภายใต้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคเริ่มชะลอการซื้อรถใหม่และหันมาให้ความสำคัญกับการซ่อมบำรุงรถคันเดิมมากขึ้น อีกทั้งการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่เร่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องยิ่งผลักดันให้ดีมานด์ด้านบริการเติบโตตามไปด้วย สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางตลาดนั้นผู้ใช้รถต้องการศูนย์บริการ Fast Fit ที่เข้าถึงง่าย เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน
จากปัจจัยดังกล่าว ออโต้วันจึงเร่งขยายสาขาในทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 (ตุลาคม - ธันวาคม) เปิดเพิ่ม 5 สาขา ได้แก่ ออโต้วัน สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี (สาขาที่ 50) ออโต้วัน สาขาราษฎร์พัฒนา (สาขาที่ 51) ออโต้วัน สาขาไทวัสดุกาญจนบุรี (สาขาที่ 52) และออโต้วัน สาขาไทวัสดุนครนายก (สาขาที่ 53) ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ผ่านการประเมินศักยภาพด้วยเกณฑ์เชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความหนาแน่นของรถที่จดทะเบียน, (2) ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น, และ (3) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการของลูกค้า โดยเฉพาะในเมืองหลักซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางสำคัญของภูมิภาค อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถสามารถเข้าถึงศูนย์บริการได้ง่ายขึ้น และสอดรับกับความต้องการดูแลรถที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้
พร้อมกันนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานของศูนย์บริการออโต้วันทั่วประเทศสู่ ‘EV Certified Service Shop’ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ โดยทีมช่างที่ผ่านการอบรบเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เฉพาะทางจาก แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยที่เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้พัฒนาการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ‘Auto1’ ที่เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าจากทุกสาขา บันทึกประวัติการเข้ารับบริการและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัตโนมัติเมื่อถึงรอบ เช่น การเตือนเปลี่ยนยางหรือเช็กระบบเบรก พร้อมระบบจองคิวเข้ารับบริการ
ที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีการบูรณาการข้อมูลนี้จะช่วยให้ทีมช่างออโต้วัน สามารถวิเคราะห์สภาพรถได้แม่นยำมากขึ้น และเสนอแนวทางบำรุงรักษาเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด
นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ออโต้วัน ได้มีการยกระดับคุณภาพบริการทั่วประเทศด้วยการวาง “กลยุทธ์ 4C” เป็นหัวใจหลักในการพัฒนา ตั้งแต่ทีมช่าง เทคโนโลยี ระบบบริการ ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับชุมชนรอบสาขา เพื่อยกระดับประสบการณ์ดูแลรถให้ตรงกับความต้องการของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วย C1-Commitment การยกระดับทักษะทีมช่างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมจาก Auto1 Training Hub C2-Community Care มุ่งมั่นให้บริการต่อลูกค้าและช่วยเหลือชุมชนโดยพร้อมออกช่วยแก้ปัญหารถเสียฉุกเฉินในรัศมี 10 กิโลเมตรจากสาขา C3-Connectivity เชื่อมต่อทุกบริการอย่างไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบ Omnichannel Service และแอปพลิเคชัน Auto1 C4-Convenience เพิ่มความสะดวกสบายและบริการที่ครอบคลุมเพื่อคนรักรถในทุกพื้นที่
“หัวใจของศูนย์บริการรถยนต์ออโต้วัน ไม่ใช่แค่การซ่อมบำรุงรถให้กลับมาวิ่งได้ดีเท่านั้น แต่คือการดูแลทุกความห่วงใยของเจ้าของรถ เราจึงมุ่งยกระดับทีมช่าง เทคโนโลยี และประสบการณ์บริการให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจและไว้วางใจได้ในทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ ตามสโลแกน ‘Your car we care’ ออโต้วันดูแลทุกคัน ใส่ใจทุกคน เราตั้งเป้าหมายขยายเพิ่มครบ 100 สาขาในปี 2569 เพื่อสร้างเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพและยังขาดศูนย์บริการมาตรฐาน การขยายสาขาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มจำนวน แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจร เชื่อมโยงทุกสาขาด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานบริการเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเท่าเทียมกันทุกที่ ทุกเวลา” นายสมชัย กล่าวสรุป
ออโต้วัน มุ่งมั่นสร้างความคุ้มค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถยุคใหม่ ด้วยการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำทั้งยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรก โช้คอัพ ฯลฯ ที่มาพร้อมโปรโมชันพิเศษและสิทธิพิเศษส่งท้ายปีที่ออโต้วันทุกสาขา สมาชิก The1 สามารถใช้คะแนน 1,000 คะแนน แลกส่วนลด 1,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมความพร้อมของรถคุณด้วยส่วนลดที่คุ้มค่า
