SEAX Global รุกตลาดอาเซียน ทุ่มซื้อ ITEL ปั้นฮับเชื่อมภูมิภาค

SEAX Global เข้าซื้อ อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก และดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย มุ่งผสานจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน ยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ
ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ เป็นการขยายฐานปฏิบัติการของ SEAX ที่ครอบคลุมทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ให้ผนวกรวมกับประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ โดยกลยุทธ์หลักคือการบูรณาการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ ITEL ในไทย เข้ากับระบบเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดินของ SEAX ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเชื่อมต่อลูกค้าองค์กรข้ามพรมแดนได้อย่างไร้รอยต่อ
ภายใต้ความร่วมมือนี้ ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือใหม่คือ "ITEL Global" เพื่อรองรับดีมานด์จากลูกค้าทั้งในประเทศและลูกค้าระดับโลก (Global Accounts) โดยบริษัทยังคงจุดแข็งเรื่องความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น แต่จะยกระดับมาตรฐานโครงข่ายให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคของ SEAX เน้นความเสถียรของระบบและการให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
หลุยส์ เต็ง (Louis Teng) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SEAX Global เปิดเผยว่า การผสานโครงข่ายระดับภูมิภาคของเราเข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงลึกของ ITEL ในไทย จะช่วยสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อที่ทรงพลัง รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอาเซียน ความร่วมมือนี้จะมอบโซลูชันที่มีความหน่วงต่ำ (Low Latency) ตอบโจทย์ระบบนิเวศดิจิทัลที่ต้องการความราบรื่นในการรับส่งข้อมูลข้ามพรมแดน
ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEL กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะผลักดันให้บริษัทก้าวสู่การเป็น Regional Seamless Connectivity Provider โดยเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฮ่องกง เข้าด้วยกัน “เราจะร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานนี้ ควบคู่ไปกับการผสานเครือข่าย (Network Integration) เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกที่สุด
การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางตลาด โดยรายงานจาก McKinsey คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเติบโตเฉลี่ยเกือบ 20% ต่อปี แรงหนุนจากการใช้งานคลาวด์ การชำระเงินออนไลน์ และบริการ OTT ซึ่งล้วนต้องการโครงข่ายที่มีความเสถียรสูง
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย SIJORI ของ SEAX (ครอบคลุมสิงคโปร์, ยะโฮร์บาห์รู, บาตัม) เข้ากับโครงข่ายของ ITEL ในไทย จะกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center และเทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคนี้