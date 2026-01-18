บริษัททัวร์ชี้แจงแล้ว ดรามาทริปจีน ยอมรับบางจุดผิดพลาด แต่ยืนยันหลายข้อกล่าวหาไม่ตรงข้อเท็จจริง

บริษัททัวร์ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีดราม่าทริปท่องเที่ยวจีน หลังลูกค้าร้องเรียนการดูแลและการจัดการเดินทาง ยอมรับมีข้อผิดพลาดบางประเด็น โดยเฉพาะเรื่องตั๋วและการประสานงาน แต่ยืนยันได้สำรองจ่าย ดูแลลูกค้า และหลายข้อกล่าวหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
จากกรณีดรามาที่ลูกค้าร้องเรียนบริษัททัวร์รายหนึ่ง หลังเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนและเกิดปัญหาหลายประเด็น จนมีการเผยแพร่เรื่องราวบนโลกออนไลน์ โดยมีลูกทัวร์สาวไทยออกมาแฉประสบการณ์ "ทัวร์นรก" ทริปจีน 7 วัน 16 ชีวิต พังยับตั้งแต่วันแรกยันวันกลับ จ่ายไป 7 แสนแต่ได้ไปประสบภัย ทั้งถูกทิ้งกลางทาง-ตกเครื่อง-ห้องพักไม่มี ไกด์จีนหิวโซจนต้องขอขนมเด็กกิน เผยนาทีสุดกลั้นใช้ผ้าอนามัยพันแผลแทนผ้ากอซเพราะทัวร์ไม่เหลียวแล ล่าสุดจับตัวเอเยนต์ได้แล้วที่สนามบิน
วันนี้ (18 ม.ค.) เพจ“ท่านเปา” ได้เผยว่าบริษัททัวร์ที่ถูกถูกร้องเรียนได้ออกคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็น พร้อมยอมรับข้อผิดพลาดบางส่วน และยืนยันว่าได้พยายามดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าอย่างเต็มที่ และยืนยันว่าได้ดูแลบาดแผลลูกค้า ยอมรับประเมินสถานการณ์ผิดพลาด
บริษัทชี้แจงว่า กรณีลูกค้าประสบอุบัติเหตุ พนักงานและไกด์จีนไม่ได้ให้เพียงน้ำเกลือเท่านั้น แต่ได้ติดต่อโรงแรมเพื่อขออุปกรณ์ทำแผล ซึ่งโรงแรมได้จัดเตรียมให้แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อย้ายไปพักโรงแรมนอกเมืองที่ไม่มีอุปกรณ์ทำแผล ทีมงานจึงนำน้ำเกลือให้ลูกค้าใช้ล้างแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และแจ้งลูกค้าว่าจะจัดหาผ้าก๊อตให้เมื่อเข้าเมือง ก่อนจะพบร้านขายยาระหว่างทางและรีบซื้อให้ทันที
ทั้งนี้ บริษัทยอมรับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจดูแลลูกค้าได้ไม่ดีพอ และไม่ได้พิจารณานำลูกค้าไปโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้
โดยเหตุที่ไม่มีไกด์ไทยร่วมเดินทาง เหตุจากปัญหาตั๋วเครื่องบิน ทางบริษัทระบุว่า เดิมมีแผนจัดไกด์จากประเทศไทยเดินทางไปด้วย แต่เกิดความผิดพลาดในการจัดการตั๋วเครื่องบินของบริษัทเอง ทำให้ไม่สามารถซื้อตั๋วได้ทัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ชำระค่าไกด์ไปแล้วราวหนึ่งหมื่นกว่าบาท ระหว่างการเดินทางยังมีลูกค้าบางรายทำใบ ตม. สูญหาย ส่งผลให้ตกเครื่อง โดยทีมงานได้ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนามบินผ่านการโทรศัพท์และวิดีโอคอล จนลูกค้าได้รับตั๋วเที่ยวถัดไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
และปัญหาโรงแรม บริษัทออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ในประเด็นห้องพัก บริษัทชี้แจงว่า ใช้แลนด์ทัวร์ในจีนเป็นผู้จองโรงแรม แต่โรงแรมเดิมยังไม่ได้รับชำระเงินและมีห้องว่างเพียง 4 ห้อง จากที่ต้องใช้ 6 ห้อง บริษัทจึงตัดสินใจจองโรงแรมใหม่ใกล้เคียงทันที พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงจัดรถตู้ 7 ที่นั่งรับส่งลูกค้า และให้ทีมงานเป็นผู้ขนย้ายกระเป๋าเดินทางให้ลูกค้าเอง
โดยความล่าช้าและโปรแกรมท่องเที่ยว กรณีความล่าช้าในวันที่ 4 บริษัทระบุว่า ลูกค้านัดออกเดินทางเวลา 08.30 น. แต่คนขับรถไปรับประทานอาหารตามการแจ้งของไกด์ท้องถิ่น ส่วนการพาไปเดินถนนคนเดิน ทางบริษัทชี้แจงว่า ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะไปเคานต์ดาวน์ที่งานไอซ์ ซึ่งยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมง ไกด์และคนขับจึงแนะนำให้ไปเดินถนนคนเดินรอก่อน แล้วค่อยเดินทางไปงานในช่วงค่ำ
และการออกตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาสำหรับตั๋วหมู่บ้านรัสเซียและงานไอซ์ในวันที่ 5 บริษัทระบุว่าได้จองตั๋วไว้จริง และนำพาสปอร์ตลูกค้าไปสแกนเพื่อออกตั๋ว แต่ต้องรอรหัสยืนยันจากฝั่งจีน สุดท้ายบริษัทแก้ไขปัญหาโดยซื้อตั๋วใหม่หน้างาน หลังจากตั๋วเดิมถูกยกเลิกเรียบร้อย ด้านการเดินทาง คนขับแจ้งว่าต้องรอเจ้านายมารับรถต่อ ลูกค้าสามารถลงจากรถได้ตามปกติ เด็ก ๆ ได้ลงไปเล่นหิมะระหว่างรอ และภายหลังรถได้แวะซื้ออาหารให้ลูกค้าก่อนกลับโรงแรม
และกรณี ตั๋วเครื่องบินขากลับและแท็กซี่สนามบินทางบริษัทชี้แจงว่า ลูกค้าทั้งหมด 16 คน สามารถจองตั๋วกลับได้ 9 คนในเที่ยวบินแรก และอีก 7 คนในเที่ยวถัดไป ซึ่งต้องพักรอต่อเครื่องอีก 1 คืน โดยบริษัทยืนยันว่าเดินทางไฟลท์เดียวกับลูกค้าและกลับพร้อมกัน ส่วนกรณีแท็กซี่ไปสนามบินในคืนสุดท้าย บริษัทระบุว่าได้จองรถไว้แล้ว แต่เนื่องจากต้องเร่งดูแลกลุ่มลูกค้า 7 คนที่ตกเครื่องก่อน ทำให้เกิดความล่าช้า ลูกค้าบางส่วนจึงเรียกรถแท็กซี่ไปสนามบินเอง
โดย ยอมรับปัญหาการบริหาร แต่โต้หลายข้อกล่าวหา ท้ายที่สุด บริษัทระบุว่า ได้สำรองจ่ายค่าโรงแรมและค่าเดินทางให้ลูกค้าเอง และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงรับผิดชอบในส่วนที่ผิดพลาด พร้อมยอมรับว่าช่วงปลายปีเกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการและประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันว่า หลายประเด็นที่ถูกกล่าวหานั้น “ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือเกินความเป็นจริง”