สถานทูตจีนเคลื่อนไหว! ออกประกาศเตือนพลเมือง ระวัง "ทัวร์ราคาถูก" ในไทย หลังคลิปฉาวว่อนเน็ต

กรณีไกด์จีนเถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวซื้อของสะเทือนภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย ล่าสุดสถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ด่วน เตือนพลเมืองอย่าหลงเชื่อทัวร์ราคาถูกเกินจริง แนะเลือกบริษัททัวร์คุณภาพและมีใบอนุญาตถูกต้อง พร้อมประสานทางการไทยเอาผิดผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุด
จากกรณี นายหลี่ไห่ ซึ่งเป็นคนจีนที่มาสวมบัตรไกด์ไทยทำหน้าที่ไกด์ทัวร์เถื่อน โดนตำรวจไทยรวบตัวแล้ว เบื้องต้นความผิดที่จะโดนคือ ฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว มีโทษจำคุกแล้วก็ปรับเงินบานแน่นอน รวมทั้งตำรวจก็รวบตัวคนไทยได้ 2 คนที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัททัวร์ไทยที่รับจัดทัวร์นี้ด้วย
ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2018 ก็เคยโดนตำรวจไทยรวบเหตุไปข่มขู่ นทท. ตอนนั้นคือรถทัวร์พา นทท.ไปลงร้านหมอนยางพารา ก็ข่มขู่ให้ นทท.ต้องช่วยซื้อ ไม่งั้นไม่ให้กลับโรงแรม
ล่าสุดวันนี้ (15 ต.ค.) เพจ "สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย" ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย ให้ระมัดระวังการเลือกซื้อทัวร์ราคาถูกเกินจริง หลังเกิดกรณีไกด์ชาวจีนซึ่งไม่มีใบอนุญาต (ไกด์เถื่อน) บังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆ เพื่อหวังค่าคอมมิชชัน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านวิดีโอออนไลน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
สถานทูตฯ ระบุว่าให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และได้ประสานงานไปยังตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีหลังจากที่วิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
จากการตรวจสอบของฝ่ายไทย พบว่ามัคคุเทศก์ในวิดีโอเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางจีน และไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีพฤติกรรมกดดันให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชัน ขณะนี้ทางการไทยได้เริ่มกระบวนการสอบสวนบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดแล้ว
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก สถานทูตจีนจึงขอแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกท่านให้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกบริษัทนำเที่ยว โดยมีข้อแนะนำดังนี้:
อย่าหลงเชื่อ "ทัวร์ราคาถูก" เกินจริง ควรเลือกบริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Outbound) ที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง
เลือกทัวร์คุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และควรทำสัญญาการจ้างงานอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักฐาน
ตระหนักถึงข้อกฎหมาย ตามกฎหมายไทย อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้
ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวประสบปัญหาหรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ในระหว่างการเดินทาง ขอให้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ พยายามเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ และติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยวไทย: 1155
สายด่วนคุ้มครองทางกงสุลของสถานทูตฯ: 02-245-7010