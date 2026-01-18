“วัดผาลาด” วอนนักท่องเที่ยวเคารพสถานที่ หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเขตพุทธศาสนสถาน

วัดผาลาดออกประกาศขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน เคารพกฎระเบียบและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ปีนป่าย ทำกายกรรม และแต่งกายไม่สุภาพ พร้อมเตือนอาจพิจารณางดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หากยังฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (18 ม.ค.) เพจ “วัดผาลาด” ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมวัด ให้เคารพสถานที่และปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด หลังในช่วงระยะหลังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทางวัดระบุว่า แม้จะมีความยินดีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติ ศึกษาประวัติศาสตร์ และเรียนรู้คุณค่าทางพระพุทธศาสนา แต่ได้พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่กระทำไม่เหมาะสมภายในเขตธรณีสงฆ์ อาทิ การปีนป่ายสิ่งปลูกสร้างและโขดหิน การทำท่ากายกรรมหรือโยคะ รวมถึงการแต่งกายที่ไม่สุภาพ ซึ่งถือเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่และรบกวนความสงบเรียบร้อย
ทั้งนี้ วัดผาลาดย้ำชัดว่า เป็น “พุทธศาสนสถาน” สำหรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่สวนสนุก สวนสาธารณะ หรือสถานที่ออกกำลังกายแต่อย่างใด
ทางวัดจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดส่งเสียงดัง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย งดการปีนป่ายสิ่งปลูกสร้างหรือโขดหิน และงดทำกิจกรรมสันทนาการ กายกรรม หรือโยคะทุกประเภทภายในพื้นที่วัด
พร้อมกันนี้ ได้ระบุเตือนว่า หากยังมีการละเมิดกฎระเบียบและขาดความเคารพต่อสถานที่อย่างต่อเนื่อง ทางวัดอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณา “ประกาศงดการเข้าชมวัดสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป” ในอนาคต เพื่อรักษาความสงบวิเวกและสภาพแวดล้อมของวัดให้คงอยู่อย่างเหมาะสมต่อไป