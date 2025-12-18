“PMCU Presents Siam Street World Stage 2025” ชวนตื่นตาตื่นใจ กับโชว์เด็ดหาชมยากจากทั่วโลก19 – 21 ธ.ค.นี้ เต็มพื้นที่สยามสแควร์

เสิร์ฟความสุขต่อเนื่องมาถึงปีที่ 9 แล้ว สำหรับมหกรรมรวมสุดยอดสตรีทโชว์จากทั่วทุกมุมโลก “Siam Street” โดยในปีนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และบริษัท กรุงเทพเอ็กซิบิชั่น จำกัด (BEX) พร้อมทั้งภาครัฐและเอกชน กลับมาเปิดกระดานความสนุกครั้งใหม่ให้เต็มไปทั้งสยามสแควร์ กับงาน “PMCU Presents Siam Street World Stage 2025” ในปีนี้จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์"Board Game of Global Street Performance" เล่นใหญ่ระดับโลกด้วยการแสดงสุดว้าวและหาดูยาก ไม่ว่าจะเป็น Juggling, Acrobatics, Magic, Mime, Clowning และ Puppetry จากศิลปินสตรีทโชว์นานาประเทศ พร้อมจุด Check in มุมถ่ายรูปสุดปัง และกิจกรรมและเกมสุดมันส์ ที่จะเต็มอิ่ม ถูกใจ ทั้งสายคอนเทนต์ สายแชะ สายแดนซ์ ที่สำคัญงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12:00 – 22:00 น. เต็มพื้นที่สยามสแควร์
เตรียมตื่นตาตื่นใจไปกับ Street Performance สุดหวาดเสียวของ 20 นักแสดง จาก 6 ประเทศทั่วโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา บราซิล อิตาลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น ไทย ที่ออกแบบโชว์พิเศษ กว่า 100 โชว์มามอบเป็นของขวัญให้ชาวไทย
• “Asterise NOVA” กายกรรมเหนือมนุษย์ที่โชว์พลังและความสมดุลอันเกินขีดจำกัด
• “CHIEN HUNG KUO” ปรมาจารย์แห่งไฟและกายกรรมชาวไต้หวัน ผู้ผสมผสานศิลปะการต่อสู้
เข้ากับการเต้น โชว์พลัง ความแข็งแกร่ง และความงามแห่งการเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน
• “CIRCO PUNTINO” กายกรรมสุดผาดโผนด้วยวงล้อเหล็กมหาประลัย ที่ทั้งน่าทึ่งและเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน
• “GUSTAVO OLLITTA” ศิลปินจากบราซิล และกลพันมือสุดล้ำ ที่ถ่ายทอดศิลปะการเคลื่อนไหว
ผ่านแสง สี เสียง และเทคโนโลยี
• “SOLANPO-SALAN” กับการแสดงปีนป่ายกลางอากาศสุดอลังการ ผสานกับ Juggling ระดับเทพ
• “KENTO YOSHIKAWA” นักแสดงเซอร์คัสที่มาพร้อมสกิลเทพและมุกตลกแพรวพราว
ที่จะทำให้ทุกคนหัวเราะจนปอดโยก
• “SUPERBASKETMAN” คอมเมดี้บาสเกตบอลสุดฮา กับลีลาการเล่นกลที่ไม่ธรรมดา
• “ANNUTS” คู่หูดูโอ้ไทย-ญี่ปุ่นสุดป่วน ที่มาพร้อมเรื่องราวสนุก ๆ กับการแสดงชุดใหญ่ ทั้งละครใบ้
จักรยานล้อเดียว และการเล่นกล
• “GENTLEMAN CRAZY” สุภาพบุรุษดูโอ้ตัวตึง กับท่าเต้นสุดบ้าคลั่ง
ที่ผสม Juggling และ Contortion อย่างลงตัว
• “JERRY CHOU” ศิลปินที่รวมการแสดงตัวตลก Juggling และมายากล เข้าด้วยกัน
• “LAYLAY” นักแสดงควงลูกดิ่งสุดเทพจากไต้หวัน ผู้เปลี่ยนลูกดิ่งธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะ
ที่เต็มไปด้วยลีลาเด็ด
• “IZUMA” นักมายากลสาวญี่ปุ่นมาพร้อมกับท่าร่ายรำเฉพาะตัว ที่จะสะกดคนดูให้หลุดเข้าไปในโลกเวทมนตร์
• “FAUSTO GIORI” นักแสดงตลกจากอิตาลี ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเซอร์ไพร์สที่จะมาสร้างความโกลาหลสุดฮา
• โชว์ไฮไลต์ “SKY BIKE” โชว์สุดระทึกจากนักบิดผาดโผน ที่จะขับมอเตอร์ไซค์เหินฟ้ากลางอากาศ ให้ทุกวินาทีของผู้ชมกลายเป็นความตื่นเต้นขั้นสุด!
• และยังมีเหล่านักแสดง Street Performer ในประเทศไทย ซึ่งจะออกมาปล่อยของและโชว์ความสามารถให้ทุกคนได้ตื่นตา
นอกจากชมสตรีทโชว์แล้ว ยังมีโซนนิทรรศการบอร์ดเกมไซส์ยักษ์ Giant Board Games ทั้ง Giant Jenga, Giant Chess, Connect Four ให้เล่นกับเพื่อนกลางสยาม, Street Lab เวิร์กช็อปลองเป็นนักแสดงสตรีทของจริง, กิจกรรม Random Dance เปิดเวทีให้คนรักการเต้นได้โชว์สเต็ปสนุก ๆ แบบไม่จำกัดเพศวัย,ลิ้มรสความอร่อยของ Street Food Truck, รวมถึงการแข่งขัน Basketball 3X3 ให้สายแอคทีฟได้โชว์ฟอร์มเดือดกันอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจากผู้สนับสนุน อาทิ POYSIAN GAME LAND กับ 3 กิจกรรมห้ามพลาด ทั้ง BOARD GAME, GIANT GASHAPON, บูธโป๊ยโปรยดวง ร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในบูธ กับยาดมตราโป๊ยเซียน, กิจกรรม“เทิร์นปุ๊บ ลุ้นปั๊บ” โดย กลุ่ม ปตท. เพียงแยกทิ้งให้ถูกที่ มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต Spark Sense Concert พบกับศิลปินวง BUS, สินค้าราคาพิเศษจาก ยำยำ สูตรเด็ด แซ่บซี๊ดเข้าเส้น เด็ด เกินต้าน ทั้งช็อปและ ชิม, ขนมทอดกรอบตราปูไทยอร่อยถึงใจเด็กไทยทุกคน รสใหม่ รสหม่าล่า จัดแพ็คแฟมิลี่ ราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น และร้านค้าจากโครงการ “ชุมชนยิ้มได้ โดย กลุ่ม ปตท.”เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อให้ชุมชนเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
เตรียมตัวให้พร้อมและมาปลดปล่อยพลังความมันส์แบบไม่มีหยุด ตั้งรับความสนุกสุดยิ่งใหญ่ กับ “PMCU Presents Siam Street World Stage 2025” 19 – 21 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12:00 – 22:00 น. สยามสแควร์
