"วัดผาลาด" ออกประกาศวอนเคารพสถานที่ หลังเจอ นทท. เล่นโยคะท่ายากกลางวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



"วัดผาลาด" จ.เชียงใหม่ ออกประกาศ 2 ภาษา ขอให้นักท่องเที่ยวเคารพสถานที่และกฎระเบียบของวัด หลังเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นโยคะท่ายากกลางวัด ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมในเขตธรณีสงฆ์ แจ้งหากยังไม่เคารพกฎ อาจพิจารณางดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัด

หลังจากมีภาพเผยแพร่ทางโซเชียล เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเล่นโยคะท่ายากในพื้นที่ของ "วัดผาลาด" วัดดังใน จ.เชียงใหม่

ล่าสุดนี้ ทาง "วัดผาลาด" ได้ออกประกาศผ่านทางเพจเฟสบุคของวัด "วัดผาลาด - สกทาคามี" เพื่อของความร่วมมือในการเคารพสถานที่และกฎระเบียบของวัด โดยได้ออกประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้


"ขอความร่วมมือ:โปรดเคารพสถานที่และกฎระเบียบของวัด (Please Respect Our Sacred Space)

เจริญพรนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
​เนื่องด้วยระยะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมวัดผาลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวัดมีความยินดีที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์
​อย่างไรก็ตาม ทางวัดได้พบเห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่กระทำไม่เหมาะสมภายในเขตธรณีสงฆ์ ดังภาพที่ปรากฏ (เช่น การปีนป่าย, การทำท่ากายกรรม/โยคะ, หรือการแต่งกายที่ไม่มิดชิด)

ทางวัดขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า:
วัดผาลาด คือ "พุทธศาสนสถาน" สำหรับปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ "ไม่ใช่สวนสนุก, สวนสาธารณะ, หรือสถานที่ออกกำลังกาย"
​การกระทำดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ และรบกวนความสงบเรียบร้อย ทางวัดจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด:
​งดส่งเสียงดังรบกวน
​แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
​งดการปีนป่ายสิ่งปลูกสร้าง หรือโขดหิน
​งดการทำกิจกรรมสันทนาการ กายกรรม หรือโยคะ ทุกประเภท

หากยังมีการละเมิดกฎระเบียบและขาดความเคารพต่อสถานที่อย่างต่อเนื่อง ทางวัดมีความจำเป็นต้องพิจารณา "ประกาศงดการเข้าชมวัด" สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปในอนาคต เพื่อรักษาความสงบวิเวกและสภาพแวดล้อมของวัดสืบไป
​จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ


IMPORTANT NOTICE TO ALL VISITORS
​Wat Pha Lat is a Buddhist Temple and a Sacred Sanctuary, NOT a Recreational Park or a Gym.
​Recently, we have observed inappropriate behaviors from some visitors, such as Acro-yoga, climbing on ancient structures/rocks, and wearing revealing clothing within the temple grounds (as shown in the photo).
​Please be reminded that this is an active place of worship for monks and a historical site requiring deep respect.

WE STRICTLY PROHIBIT:
Acro-yoga, Yoga, or any gymnastic activities.
Climbing on statues, pagodas, waterfalls, or rocks.
Wearing swimwear or inappropriate outfits.
Loud noises that disturb the peaceful environment.

​PLEASE NOTE:
If these disrespectful behaviors continue, the temple administration will be forced to CLOSE the temple to all tourists permanently to preserve the sanctity of our spiritual practice.
​We welcome visitors who come with respect. Please help us keep this place open by following the rules.
​Thank you for your cooperation."





