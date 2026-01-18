"วัดผาลาด" ออกประกาศวอนเคารพสถานที่ หลังเจอ นทท. เล่นโยคะท่ายากกลางวัด

"วัดผาลาด" จ.เชียงใหม่ ออกประกาศ 2 ภาษา ขอให้นักท่องเที่ยวเคารพสถานที่และกฎระเบียบของวัด หลังเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นโยคะท่ายากกลางวัด ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมในเขตธรณีสงฆ์ แจ้งหากยังไม่เคารพกฎ อาจพิจารณางดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัด
หลังจากมีภาพเผยแพร่ทางโซเชียล เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเล่นโยคะท่ายากในพื้นที่ของ "วัดผาลาด" วัดดังใน จ.เชียงใหม่
ล่าสุดนี้ ทาง "วัดผาลาด" ได้ออกประกาศผ่านทางเพจเฟสบุคของวัด "วัดผาลาด - สกทาคามี" เพื่อของความร่วมมือในการเคารพสถานที่และกฎระเบียบของวัด โดยได้ออกประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
"ขอความร่วมมือ:โปรดเคารพสถานที่และกฎระเบียบของวัด (Please Respect Our Sacred Space)
เจริญพรนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
เนื่องด้วยระยะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมวัดผาลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวัดมีความยินดีที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ทางวัดได้พบเห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่กระทำไม่เหมาะสมภายในเขตธรณีสงฆ์ ดังภาพที่ปรากฏ (เช่น การปีนป่าย, การทำท่ากายกรรม/โยคะ, หรือการแต่งกายที่ไม่มิดชิด)
ทางวัดขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า:
วัดผาลาด คือ "พุทธศาสนสถาน" สำหรับปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ "ไม่ใช่สวนสนุก, สวนสาธารณะ, หรือสถานที่ออกกำลังกาย"
การกระทำดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ และรบกวนความสงบเรียบร้อย ทางวัดจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด:
งดส่งเสียงดังรบกวน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
งดการปีนป่ายสิ่งปลูกสร้าง หรือโขดหิน
งดการทำกิจกรรมสันทนาการ กายกรรม หรือโยคะ ทุกประเภท
หากยังมีการละเมิดกฎระเบียบและขาดความเคารพต่อสถานที่อย่างต่อเนื่อง ทางวัดมีความจำเป็นต้องพิจารณา "ประกาศงดการเข้าชมวัด" สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปในอนาคต เพื่อรักษาความสงบวิเวกและสภาพแวดล้อมของวัดสืบไป
จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ
IMPORTANT NOTICE TO ALL VISITORS
Wat Pha Lat is a Buddhist Temple and a Sacred Sanctuary, NOT a Recreational Park or a Gym.
Recently, we have observed inappropriate behaviors from some visitors, such as Acro-yoga, climbing on ancient structures/rocks, and wearing revealing clothing within the temple grounds (as shown in the photo).
Please be reminded that this is an active place of worship for monks and a historical site requiring deep respect.
WE STRICTLY PROHIBIT:
Acro-yoga, Yoga, or any gymnastic activities.
Climbing on statues, pagodas, waterfalls, or rocks.
Wearing swimwear or inappropriate outfits.
Loud noises that disturb the peaceful environment.
PLEASE NOTE:
If these disrespectful behaviors continue, the temple administration will be forced to CLOSE the temple to all tourists permanently to preserve the sanctity of our spiritual practice.
We welcome visitors who come with respect. Please help us keep this place open by following the rules.
Thank you for your cooperation."
