มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินสนับสนุนเงิน 1.38 ล้านบาทให้ศูนย์ซ่อมโดรน/แอนตี้โดรน-แกะถอดข้อมูลข้าศึก กองทัพภาคที่ 2

ศูนย์ซ่อมโดรน/แอนตี้โดรน แกะและถอดข้อมูลของข้าศึก มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินสนับสนุนให้กองทัพภาคที่ 2 ไปแล้ว 1.38 ล้านบาท
วันที่ 18 มกราคม 2568 อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ว่า ในยามศึกปะทะที่ผ่านมามีความเสียหายเกิดขึ้นได้ทั้งโดรนและแอนตี้โดรน การซ่อมเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้ รวมทั้งการแกะและถอดข้อมูลเรียนรู้คลื่นความถี่ และรู้ทันข้าศึก จากอุปกรณ์รวมทั้งโดรนและแอนตี้โดรนของข้าศึก ที่จับมาได้
ปรากฏว่าทางทหารซึ่งอยู่ที่หน้างาน ต้องเสียสละใช้งบประมาณส่วนตัว เพราะกองทัพยังไม่เคยมีงบประมาณสำหรับการจัดการส่วนนี้มาก่อน เพราะเป็นเรื่องใหม่
พอมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดงบประมาณสำหรับการตั้งศูนย์ซ่อมช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการตั้งกองทุนสำหรับสำรองจ่ายในสถานการณ์หน้างานที่อาจคาดไม่ถึง รวมทั้งสิ้น 1.38 ล้านบาท ให้กับกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งทราบต่อมาว่ากองทัพภาคอื่น ก็ส่งโดรน/แอนตี้โดรนมาให้ศูนย์แห่งนี้มาช่วยซ่อมด้วยเช่นเดียวกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
