กองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน สนับสนุนสิ่งของจำเป็นในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่ได้สนับสนุนสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทย- กัมพูชา
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ส่งมอบแอนตี้โดรนเพื่อช่วยปกป้องชีวิตทหารจากการถูกโจมตีโดรรพุ่งพลีชีพจากฝั่งกัมพูชา 12 ระบบ มูลค่า 25.68 ล้านบาท เพื่อรีบนำไปใช้โดยเร่งด่วน โดยมีเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ สถานที่แห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นผมจึงได้มีโอกาสเดินทางเข้าพบและได้พูดคุยกับท่านแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นการเฉพาะในเรื่องสำคัญที่ไม่อาจเปิดเผยผ่านสื่อได้
หลังจากนั้นจึงได้มีโอกาสเข้าชมโดรนกัมพูชาที่ฝ่ายไทยยึดมาได้ รวมทั้งศูนย์ซ่อมโดรนของกองทัพภาคที่ 2 ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าระบบแอนตี้โดรนของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ถูกใช้ รบกวน ขัดขวาง โดรนพุ่งชนพลีชีพของกัมพูชาได้อย่างดีเป็นผลสำเร็จจริง และทหารฝ่ายไทยจะต้องชนะศึกครั้งนี้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามระบบ แอนตี้โดรน ที่กองทัพภาคที่ 2 ต้องการ ยังขาดอีก 33 ระบบ ทำให้ยังขาดงบประมาณอีก 70.6 ล้านบาทจึงจะครบจำนวน