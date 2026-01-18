"อ.ปานเทพ" รับมอบเสื้อและสวมเสื้อแจ๊คเก็ตของกองทัพภาคที่ 2 แสดงมิตรภาพระหว่างกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน

อ.ปานเทพ ได้รับมอบเสื้อและสวมเสื้อแจ๊คเก็ตของกองทัพภาคที่ 2 แสดงมิตรภาพระหว่างกองทัพภาคที่ 2 และประชาชนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
วันนี้ 18 มกราคม 2568 ภายหลังจาการที่ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้มอบเงินเป็นกองทุนสวัสดิการให้ทหารกองทัพภาคที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,063,892.20 บาทในวันกองทัพไทยแล้ว ท่านพลโทวีระยุทธ รักศิลป์ ได้มอบของที่ระลึกเป็นเสื้อแจ๊คเก็ตของกองทัพภาคที่ 2 ให้กับ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เพื่อแสดงมิตรภาพที่มีต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หลังจากนั้น อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้เข้าพบเพื่อแสดงความคารวะ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการได้ถ่ายรูปร่วมกันกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดียวกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยจิตคารวะ
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
18 มกราคม 2568
